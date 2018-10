Mattioli presenta la collezione Yin Yang GALLERY

sportfair

(Di lunedì 8 ottobre 2018) L’abbraccio degli opposti: laYindi gioielliIl giorno che scolora per lasciare spazio all’oscurità. La notte, profonda, che si apre all’aurora. Il sole, che ogni notte muore per dare spazio alla luna. L’estremo richiama il suo opposto: luce e ombra, cielo e terra, maschile e femminile diventano una cosa sola, spinti dalla forza di un desiderio che genera bellezza. Yin e, i due principi opposti che nella filosofia cinese fondano l’essere del mondo e il suo divenire, ispirano la famiglia di gioielli, che ne porta il nome. Anelli nuovi, sorprendenti, che ogni volta rinascono fra le mani. L’incontro trasforma: l’anello vive intorno al dito, e come un incantesimo si spezza svestendolo. Le due parti, tornate sole, potranno combinarsi ancora generando nuovi anelli, da creare in base alla preferenza cromatica, o alla voglia di far contrasto tra la ...