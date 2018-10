Matteo Salvini e Marine Le Pen | il patto delle Botteghe Oscure

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi : 'Curiose lezioni da Forza Italia - ha governato con il Pd e Renzi' : Nuove tensioni tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Intervistato da Rtl 102.5 , il leghista ministro degli Interni ha polemizzato con Forza Italia : 'Sono curiose le lezioni su come si governa da ...

"Saldo e straccio" per debiti fino a 500 mila euro. Matteo Salvini promette un super-condono : Prima un tweet, poi un'intervista per chiarire che la pace fiscale non è una semplice rottamazione delle cartelle, ma un intervento "saldo e straccio" per debiti fino a 500 mila euro con l'Erario. In altre parole, un condono fiscale di grande portata. "#PaceFiscale non sarà una rottamazione. Provvedimento è per chi ha fatto dichiarazione dei redditi, ma non è riuscito a pagare. Lo Stato incassa quello che non avrebbe ...

Spread alle stelle dopo la bocciatura della manovra. Matteo Salvini - il bruttissimo sospetto : Matteo Salvini ha un bruttissimo sospetto. Che ci sia una sorta di complotto contro l'Italia. 'Spero che tutti, a partire dalle agenzie di rating internazionali, le stesse per cui prima di Lehman ...

Laura Boldrini contro Matteo Salvini : 'Dopo porti e aeroporti ci chiuderà tutti in casa' : Laura Boldrini non perde occasione per attaccare Matteo Salvini. E ora lo fa su Twitter dopo aver sentito le parole del ministro dell'Interno in risposta alla Germania. "Prima chiude i porti, poi adesso gli aereoporti (che si scrive aeroporti, ndr)", sbotta la ex presidente della Camera. "E poi, che farà, ci chiuderà tutti dentro casa isolandoci dal mondo?". "L'unica cosa che Salvini farebbe bene a chiudere", conclude la Boldrini, "sono i suoi ...

Anna Maria Bernini : 'Servirebbe la flat tax ma Matteo Salvini ci ha rinunciato' : Punta il dito non solo contro i Cinque stelle l a capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini ma anche contro Matteo Salvini : 'Attacchiamo i grillini perché ci chiamiamo Forza Italia e ...

Matteo Salvini - guerra totale alla Germania : 'Voli charter con gli immigrati? Chiudo gli aeroporti' : La Germania minaccia di scaricare in Italia migliaia di immigrati ? alla minaccia risponde, con forza, Matteo Salvini : 'Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di ...

Dopo i porti gli aeroporti. Matteo Salvini : "La Germania vuole scaricare qui i suoi immigrati? Non ci saranno aeroporti disponibili" : "Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Lello Arena - vergogna in diretta su La7 : 'Str... - vaffan.... - taci'. Raffica di insulti a Matteo Salvini : Tra chi si schiera contro Matteo Salvini , ecco il comico Lello Arena . L'attacco piove durante Propaganda Live su La7, dove Arena - imbeccato da Diego Bianchi - si lancia in un'invettiva contro il ...

Romano Prodi torna in campo : la sua nuova Unione contro Matteo Salvini e sovranisti : Prodi, dipinto come un abate francescano che osserva saggiamente il mondo dalla sua celletta, non solo stronca la 'manovra di popolo', il 2,4% di deficit, la volgarità di Orban e i consensi di ...

Matteo Salvini - la minaccia a Juncker e Moscovi : 'Fra sei mesi vi facciamo licenziare' : La campagna elettorale in vista delle Europee si infiamma. Matteo Salvini , dopo giorni di accuse e polemiche con l'Europa, il giorno successivo alla bocciatura della manovra da parte della ...

Lello Arena stuzzica Matteo Salvini e decide di offenderlo di proposito : Lello Arena ospite a "Propaganda Live»", su La7 si è scagliato contro il ministro Salvini: «Ma perché appena uno dice una cosa devi reagire? Che c'hai, le afte? L'orticaria?». Poi, incalzato dal ...

Emmanuel Macron invita all'Eliseo Roberto Saviano : il piano osceno contro Matteo Salvini : ... esternando all'amico francese la sua preoccupazione per la questione dei migranti , per la criminalizzazione delle organizzazioni non governative e per la mancanza di una politica condivisa di ...

Matteo Salvini - il sondaggio da godere di Pagnoncelli : Lega al 33 - 8% - M5s e Di Maio sprofondano : Il volo di Matteo Salvini e della Lega non conosce limiti. L'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato dal Corriere della Sera certifica il divario crescente tra il Carroccio e il Movimento 5 ...

Lega - il retroscena : irritazione con il Movimento 5 stelle. Si aspetta un segnale di Matteo Salvini : Bisogna ' resistere, resistere e resistere'. E' la parola d'ordine di Matteo Salvini che ora deve tenere tranquilli i suoi, irritati con gli alleati del Movimento 5 stelle . I leghisti di governo e ...