Mattarella ricorda i migranti italiani ' Dal nostro Paese ne sono partiti 26 milioni in

Decreto Sicurezza - Mattarella firma e ricorda obblighi Costituzione/ Video : migranti - Salvini nel mirino : Decreto Sicurezza, Mattarella lo firma ma scrive a Conte: “Rispettare la Costituzione”. Il Presidente della Repubblica richiama l'articolo 10 sugli obblighi internazionali(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:12:00 GMT)

Dl Sicurezza : Mattarella firma ma ricorda gli obblighi della Costituzione : Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge in materia di Sicurezza e Immigrazione e contestualmente ha inviato al premier Giuseppe Conte una lettera in cui ricorda gli obblighi imposti dalla Costituzione. "Signor Presidente, in data odierna ho emanato il decreto legge recante: "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, Sicurezza pubblica ...

Mafia - Mattarella ricorda Rostagno : esempio di impegno giornalistico : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda Mauro Rostagno, il giornalista 'barbaramente ucciso dalla Mafia trent'anni or sono, mentre tornava nella sede della comunità terapeutica che ...

Mattarella ricorda Salvo D'Acquisto : 12.10 Il presidente Mattarella ricorda Salvo D'Acquisto,il brigadiere medaglia d'oro al valor militare ucciso per rappresaglia dai nazisti nel 1943. "Nella ricorrenza del 75mo anniversario della esecuzione del brigadiere Salvo D'Acquisto -si legge in una nota-rendo a nome della Repubblica,commosso omaggio alla memoria di questa limpida figura di Carabiniere che, animato da altissimo senso del dovere, offrì la propria vita per salvare gli ...

Mattarella ricorda Frizzi : "Conduttore - sensibile ed entusiasta" : Le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella hanno colpito tutti. Il Capo dello Stato intervenendo alla cerimonia per l'apertura dell'anno scolastico sull'isola d'Elba ha voluto ...

Tutti a scuola - Sergio Mattarella ricorda Fabrizio Frizzi : "Conduttore entusiasta e sensibile" : Un omaggio sincero che ha generato la commozione e l’applauso scrosciante da parte dei presenti. Sergio Mattarella ha ricordato Fabrizio Frizzi nel corso della cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2018-2019."Desidero ricordare Fabrizio Frizzi, che per molti anni è stato conduttore entusiasta e sensibile di questa festa", ha detto il Capo dello Stato intervenendo a Portoferraio, sull'isola d'Elba.prosegui la letturaTutti a scuola, ...

Mattarella costretto a ricordare l’ovvio : Il presidente della Repubblica, nel corso di una commemorazione di Oscar Luigi Scalfaro, ha ricordato alcuni princìpi basilari dello stato di diritto. I cittadini sono eguali davanti alla legge, i magistrati traggono il loro potere giurisdizionale dalla Costituzione, un potere elettivo non può esser

Dalla Chiesa - ucciso 36 anni fa da Cosa nostra/ Palermo lo ricorda - Mattarella "suo impegno contro le mafie" : Dalla Chiesa, ucciso 36 anni fa da Cosa nostra: Palermo ricorda l'omicidio del generale, della moglie e dell'agente di scorta. Il commosso messaggio di Mattarella.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:04:00 GMT)