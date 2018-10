Maserati Levante | il Model Year 2019 arriva anche in Australia

Maserati Levante Hertz Limited Edition : le auto a noleggio non sono mai state così emozionanti [FOTO] : Hertz celebra il suo centesimo anniversario offrendo ai suoi clienti un’edizione limitata speciale di Maserati Levante La celebre azienda di noleggio auto Hertz Europe, nell’ambito delle celebrazioni per il suo centesimo anniversario, ha stretto una partnership con Maserati, produttore di auto di lusso, per presentare un’edizione limitata speciale di Maserati Levante, da inserire nella sua flotta europea. Elegante e accattivante, ...