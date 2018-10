Marine Le Pen rifiuta le avances politiche di Steve Bannon

Salvini con Marine Le Pen : "Juncker-Moscovici nemici Ue"/ Macron - "in Europa valgono zero" : Matteo Salvini incontra Marine Le Pen a Roma: 'Juncker e Moscovici sono nemici Ue. Europa ha calpestato tutti'. Duro attacco dei leader sovranisti.

Anticipazioni Quarta Repubblica su Rete4 : ospite Marine Le Pen : A “Quarta Repubblica”, il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro arriva la Presidente del Fronte Nazionale francese Marine Le Pen Nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica“, il talk show dedicato alla politica e all’economia condotto in prima serata da Nicola Porro su Rete4. Ecco gli ospiti e le Anticipazioni della puntata di lunedì 8 ottobre. Quarta Repubblica, ospiti di lunedì 8 ottobre Lunedì ...

Marine Le Pen lancia da Roma la sua campagna per il fronte sovranista a europee : ... ha ripetuto più volte.Le Pen poi ha dato spazio ai temi su cui martellerà in campagna elettorale, dall'economia, al mondialismo, dal lavoro all'immigrazione: "Il modello economico dell'Ue è perverso.

Matteo Salvini e Marine Le Pen - il patto delle Botteghe Oscure : "Questo non è un incontro elettorale. È da tempo che stiamo lavorando ad un progetto per l'Europa dei prossimi trent'anni", dice Matteo Salvini, raggiante di fianco a Marine Le Pen nella sede dell'Ugl a Roma. Siamo in via delle Botteghe Oscure, proprio di fronte al palazzo che fu sede del Pci. Quello di oggi non sarà un incontro elettorale, ma di certo è un patto che punta a rifondare l'Ue o a sfondarla, passaggio che ...

Perizia psichiatrica richiesta per Marine Le Pen : è una normale procedura : "Dai magistrati bisogna aspettarsi di tutto, credevo di aver visto tutto, e invece no". Così Marine Le Pen ha commentato attraverso twitter la richiesta di una Perizia psichiatrica nei suoi confronti, disposta dalla magistratura francese nell'ambito di un procedimento per "diffusione di immagini violente". La Le Pen nel 2015 pubblicò sui social network delle terribili immagini di torture ed omicidi commessi dall'Isis. Questa iniziativa le è ...

Il tribunale chiede una perizia psichiatrica per Marine Le Pen. E Salvini la difende : Marine Le Pen dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica. Lo ha stabilito il tribunale di Nanterre che aveva aperto un’inchiesta nei confronti della leader dell'estrema destra francese per aver pubblicato su Twitter le foto di alcune esecuzioni dell'Isis. Matteo Salvini twitta in sostegno: "Non ho parole"Continua a leggere

