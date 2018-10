ilfattoquotidiano

: Maria Tonina Momilia, donna di 39 anni trovata morta in un fosso a Fiumicino: il marito… - TutteLeNotizie : Maria Tonina Momilia, donna di 39 anni trovata morta in un fosso a Fiumicino: il marito… - sulsitodisimone : RT @quotidianolazio: #News #8ottobre #Fiumicino Che tragedia! Maria Tonina è stata ritrovata senza vita - romait_it : #News #8ottobre #Fiumicino Maria Tonina è morta... Ieri ne aveva parlato anche 'Chi l'ha visto' -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) La denuncia della scomparsa era stata fatta domenica 7 ottobre dal, oggi il suo copro è stato trovato senza vita in un. Di, 39e madre di due figli, non si avevano notizie da più di 24 ore. L’ipotesi è di omicidio: dalle prime rivelazioni fatte sul cadavere è stata individuata una ferita all’altezza della nuca. Sulla vicenda indagano i carabinieri che dovranno ricostruire gli ultimi movimenti dellae raccogliere eventuali testimonianze. Ancora incerta la causa della lesione alla testa che potrebbe essere stata causata sia da una caduta accidentale che da un corpo contundente. A dare l’allarme, attorno alle 9 di questa mattina, sono stati due operatori del Consorzio di bonifica che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Per il recupero del cadavere che galleggiava nell’acqua sono stati impiegati vigili ...