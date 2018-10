Mara Venier | frecciate in diretta tv a Barbara D' Urso E copia il gesto della collega

Domenica Live vs Domenica In - continua la sfida auditel (dichiarata) tra Barbara D’Urso e Mara Venier : ecco chi è in vantaggio : C’eravamo tanto amate. Mara Venier e Barbara D’Urso hanno archiviato il fair play precedente alla loro sfida Domenicale e da circa un mese hanno iniziato una vera e propria “guerra” televisiva a colpi di auditel. E di frecciatine con hashtag, ringraziamenti, giustificazioni e così via. Rapporti incrinati come conferma la stessa Venier su Instagram rispondendo a un utente che sosteneva che le frizioni con la rivale erano ...

Mara Venier torna a vincere : Barbara D’Urso perde pubblico : Mara Venier vince la gara degli ascolti: continua il successo per Domenica In Fino a qualche settimana fa Barbara D’Urso e Mara Venier dicevano in quasi tutte le interviste “Tanto vince lei”, “No, vince lei”, un modo forse per scaricare la vittoria degli ascolti sull’altra, per non rimanere magari deluse o subire delle pressioni dai piani alti. Barbara ha iniziato una vera e propria lotta nei confronti della ...

Pianto a dirotto. Loretta Goggi e Mara Venier in lacrime : stravolte. Cosa è successo : Loretta Goggi in lacrime a Domenica In. Ospite di Mara Venier, l’attuale giudice di Tale e Quale Show 2018 si è lasciata andare a un Pianto a dirotto che ha coinvolto anche la conduttrice televisiva della domenica di RaiUno. Ospite del salotto domenicale condotto da Mara Venier Loretta Goggi ha ripercorso la carriera e la vita, anche insieme alla sorella Daniela. In televisione le due sorelle sono state protagoniste di numerosissimi show. ...

Mara Venier si sfoga in diretta : «Domenica In è fatta COL CUORE! Coi sentimenti - quelli veri!» – Video : Domenica In…fuocata quella appena trascorsa su Rai 1. Mara Venier, un po’ a sorpresa, si è lasciata andare ad un chiaro sfogo liberatorio, diretto a chissà chi! Una vera e propria presa di posizione, con soddisfazione, in difesa della trasmissione che è tornata a condurre dopo quattro anni.-- Voi vi chiederete: ma cosa è successo? In realtà nulla che potesse far esplodere il vulcano Venier. Terminata l’intervista a Loretta Goggi, ospite della ...

Domenica In - Mara Venier intervista Loretta Goggi : finisce in disgrazia - lacrime senza fine : E' finita in lacrime a Domenica In l'intervista di Mara Venier a Loretta Goggi. La conduttrice ha ricordato Gianni Brezza che dal 2008 al 2011 è stato sposato con la cantante di Maledetta Primavera. ...

Domenica In - Mara Venier in lacrime per il racconto di Loretta Goggi su Gianni Brezza : Nel pomeriggio di Domenica 7 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Domenica In su Rai1: all’interno del contenitore Domenicale, come al solito, tanti gli ospiti che hanno deliziato il pubblico da casa. Dopo il primo spezzone dedicato al caso Asia Argento è stata la volta di Loretta Goggi. La cantante è stata accolta con molto entusiasmo dal pubblico presente negli studi e ha subito iniziato a parlare della sua vita privata e artistica. ...

Mara Venier si libera a Domenica IN : "E' una bella trasmissione fatta con i sentimenti - quelli veri!" : E' una Mara Venier liberatoria quella che ritroviamo oggi nella quarta puntata di Domenica IN. Partiamo con lo spiegare l'antefatto: la conduttrice ha ospitato nel suo studio una delle colonne dello spettacolo in Italia, Loretta Goggi. Una lunga intervista di ricordi, aneddoti e curiosità che hanno coinvolto la stessa Venier, ad un certo punto addirittura 'fuggita' dalla serrata scaletta del contenitore Domenicale di Rai 1.Al termine ...

