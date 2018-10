Mara Venier e Barbara D' Urso si punzecchiano in diretta televisiva

Pianto a dirotto. Loretta Goggi e Mara Venier in lacrime : stravolte. Cosa è successo : Loretta Goggi in lacrime a Domenica In. Ospite di Mara Venier, l’attuale giudice di Tale e Quale Show 2018 si è lasciata andare a un Pianto a dirotto che ha coinvolto anche la conduttrice televisiva della domenica di RaiUno. Ospite del salotto domenicale condotto da Mara Venier Loretta Goggi ha ripercorso la carriera e la vita, anche insieme alla sorella Daniela. In televisione le due sorelle sono state protagoniste di numerosissimi show. ...

Mara Venier si sfoga in diretta : «Domenica In è fatta COL CUORE! Coi sentimenti - quelli veri!» – Video : Domenica In…fuocata quella appena trascorsa su Rai 1. Mara Venier, un po’ a sorpresa, si è lasciata andare ad un chiaro sfogo liberatorio, diretto a chissà chi! Una vera e propria presa di posizione, con soddisfazione, in difesa della trasmissione che è tornata a condurre dopo quattro anni.-- Voi vi chiederete: ma cosa è successo? In realtà nulla che potesse far esplodere il vulcano Venier. Terminata l’intervista a Loretta Goggi, ospite della ...

Mara Venier si libera a Domenica IN : "E' una bella trasmissione fatta con i sentimenti - quelli veri!" : E' una Mara Venier liberatoria quella che ritroviamo oggi nella quarta puntata di Domenica IN. Partiamo con lo spiegare l'antefatto: la conduttrice ha ospitato nel suo studio una delle colonne dello spettacolo in Italia, Loretta Goggi. Una lunga intervista di ricordi, aneddoti e curiosità che hanno coinvolto la stessa Venier, ad un certo punto addirittura 'fuggita' dalla serrata scaletta del contenitore Domenicale di Rai 1.Al termine ...

Mara Venier ad Alessandra Amoroso a Domenica In : “Tu emozioni!” : Alessandra Amoroso riceve i complimenti da Mara Venier a Domenica In Alessandra Amoroso è stata ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Un ritorno per la cantante nel contenitore del dì festivo del primo canale della Tv di Stato: esattamente come ieri di 5 anni fa, l’Amoroso è stata ospitata dalla Venier a Domenica per presentare “Amore Puro” e festeggiare i 5 anni dalla vittoria di Amici. Dopo essere stata a Milano ...

