Manovra | Ue | ' Non abbiamo ancora preso una posizione formale'

Manovra - Tajani : è da bocciare perché non aiuta giovani e imprese : "Una Manovra da bocciare". E' il giudizio del presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani sul Def. "La Commissione europea ha scritto quello che dicono tutti i ...

Manovra - così le tasse potrebbero aumentare nonostante la flat tax : La prima Manovra gialloverde, nella partita del dare e avere dal Fisco, almeno nel 2019 rischia di presentare per una parte dei contribuenti un conto salato. Il dubbio è che l’avvio della flat tax per le partite Iva e la mini-Ires possano non bilanciare in termini di diminuzione della pressione fiscale l’addio all’Ace e all’Iri. E sul piatto ci sono anche modifiche di regimi agevolativi...

Carlo Cottarelli spiega con parole semplici perché la Manovra gialloverde non va : Roma, 6 ott., askanews, - 'Quello che dice Di Maio è vero soltanto in parte. Guardando i dati si vede che un deficit del 2,4% è più o meno nella media degli ultimi anni, il problema è che il deficit ...

Manovra - Di Maio : “Lettera Ue sul Def? Noi non arretriamo - non esiste alcun piano B. Abolirò 240 leggi sul lavoro” : “La lettera dell’Unione europea a Tria sul Def? Sapevamo che a Bruxelles non piacesse questa Manovra, ora inizia una fase di interlocuzione. Ma deve essere chiaro che questo governo non arretra e che non esiste alcun piano B”. Così il vicepremier Luigi Di Maio a margine della visita al villaggio contadino della Coldiretti, in merito alla “seria preoccupazione per la deviazione dal percorso di bilancio” ...