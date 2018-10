MANOVRA | SPREAD BTP-BUND SI FERMA A 303 Borsa Italia a picco | Savona “vincoli Ue come

MANOVRA : spread oltre quota 300 - Borsa giù : 'Riguardo allo spread a 300 vorrei dire che siamo di fronte allo scontro tra economia reale e quella virtuale, tra vita vera e realtà finanziaria. Se volessi pensare male crederei che c'è chi agita ...

MANOVRA - spread sfonda quota 300 punti : Borsa giù/ Salvini dopo bocciatura Ue : “speculatori - andiamo avanti” : Manovra, spread in rialzo sfonda quota 300 punti base: la Borsa va giù dopo la bocciatura dell'Unione Europea. Ultime notizie, Salvini "attacco di speculatori, noi andiamo avanti"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:23:00 GMT)

MANOVRA - lo spread apre in rialzo. Apertura in rosso per piazza Affari : Apertura in rialzo per lo spread a 298 punti dopo la chiusura a 285 venerdì scorso con una variazione che supera il 4%. Il diffreinziale tra Btp e Bund ha anche sfondato quota 300 per poi ritornare a 295. Apertura in rosso per piazza Affari: l’indice Ftse Mib avvia gli scambi a 20.163 punti (-0,90%), l’All Share a 22.273 (-0,81%). L’avanzata dello spread affossa ancora una volta le banche, tra i titoli peggiori del listino: Banco Bpm cede ...

MANOVRA - Micciché : “Questi hanno capito tutto. Se ne fottono dello spread. Forza Italia con Salvini? Minchiate” : “Questi hanno capito tutto, se ne fottono bellamente e apertamente dello spread, dei mercati, del deficit e dell’Europa. hanno trasgredito, sono troppo forti”. La prima Manovra del governo M5s – Lega ha un sostenitore inaspettato: Gianfranco Miccichè. Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana e storico leader di Forza Italia è intervenuto a Palermo alla “Leopolda del Sud” promossa dal renziano Davide ...

Draghi a Mattarella : “Attenti alla MANOVRA. Non sottovalutate lo spread e le Borse” : Non era la prima volta, ma certo non accade spesso. Mercoledì mattina Mario Draghi è salito al Colle per un incontro riservato con Sergio Mattarella. I due si consultano il più delle volte al telefono, ma con lo spread alle stelle e il governo sotto pressione hanno preferito vedersi a quattr’occhi. L’incontro non è stato reso noto, e la ragione è d...

Def : spread giù con approvazione MANOVRA : 11.57 "Una volta che il programma di politica economica del Governo sarà approvato dal Parlamento,si dissolva l'incertezza che ha gravato sul mercato dei titoli di Stato negli ultimi mesi". E' quanto ha scritto il ministro dell'Economia, Tria, nella premessa al Documento. Per Tria,"recenti livelli dei rendimenti sui titoli di Stato",base delle previsioni della nota di aggiornamento al Def,"non riflettono i dati fondamentali del Paese", ma con ...

