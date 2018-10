Manovra | Savona | secondo me possibile crescita 2019 2% e 2020 3%

Paolo Savona da distruttore a pontiere con l'Ue. Difende la Manovra - parla di "condono" ma dimentica il reddito di cittadinanza : parla di "condono fiscale", proprio così, e dimentica il reddito di cittadinanza. Paolo Savona continua il suo tour europeo. Dopo l'incontro ieri con il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, oggi il ministro agli Affari Europei ha fatto la conoscenza degli eurodeputati italiani a Strasburgo. Prima, in mattinata, l'incontro a porte chiuse con i parlamentari europei di Lega e M5s. Nel pomeriggio l'incontro a porte aperte con gli ...

Paolo Savona pontiere in Ue. Difende la Manovra - parla di "condono" e dimentica il reddito di cittadinanza : parla di "condono fiscale", proprio così, e dimentica il reddito di cittadinanza. Paolo Savona continua il suo tour europeo. Dopo l'incontro ieri con il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, oggi il ministro agli Affari Europei ha fatto la conoscenza degli eurodeputati italiani a Strasburgo. Prima, in mattinata, l'incontro a porte chiuse con i parlamentari europei di Lega e M5s. Nel pomeriggio l'incontro a porte aperte con gli ...

Savona a e Eurodeputati M5s : nessuna marcia indietro su Manovra : Bruxelles, 3 ott., askanews, - L'Ufficio stampa del M5s al Parlamento europeo ha diffuso una nota per la stampa sulla riunione che si è svolta oggi a Strasburgo fra gli Eurodeputati della delegazione ...

Savona a e Eurodeputati M5s : nessuna marcia indietro su Manovra : Bruxelles, 3 ott., askanews, - L'Ufficio stampa del M5s al Parlamento europeo ha diffuso una nota per la stampa sulla riunione che si è svolta oggi a Strasburgo fra gli Eurodeputati della delegazione ...

Manovra - Conte chiama in cabina regia Tria - Savona e vicepremier : Roma, 1 ott., askanews, - Si svolgerà domani alle 19 a Palazzo Chigi la prima riunione della cabina di regia istituita dal governo per monitorare e realizzare il piano di investimenti pubblici che il ...

Manovra - Paolo Savona contro Giovanni Tria : nel governo lo scontro sulle cifre - le possibili conseguenze : Il testo definitivo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, quella in cui il governo mette per iscritto che intende aumentare il debito pubblico nei prossimi tre anni, ancora non c'è, nonostante sia stata approvata il 27 settembre a palazzo ...

Manovra - Savona : “Il debito scenderà grazie al Pil in crescita del 3%” : Manovra, Savona: “Il debito scenderà grazie al Pil in crescita del 3%” Per una valutazione corretta delle scelte effettuate dal Consiglio dei ministri si deve partire dai provvedimenti approvati con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018. Va innanzitutto ricordato che il programma di politica economica e finanziaria del governo è coerente con il contratto di governo e con la risoluzione parlamentare approvata il 19 ...

Savona difende la Manovra : vi spiego perché faremo crescere l'economia del 3% e calare il debito : Se non si vuole un peggioramento dell'economia e un aumento delle condizioni di povertà e di disoccupazione occorre attivare nuovi interventi di politica fiscale". L'attivazione di massicci ...

Manovra - Tria “Non mi dimetto”/ Ultime notizie - Savona contraddice il Mef “Nel 2019 crescita del 3%” : Manovra, Tria “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Le parole del titolare del Mef(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:18:00 GMT)

Manovra - il piano di Savona : "Debito giù grazie al Pil che crescerà del 3%" : Nei progetti del governo (o secondo un altro punto di vista nei sogni) c'è una crescita del 3% nel 2019. Il ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, lo dice in un articolo a sua firma pubblicato dal Fatto Quotidiano. Quello che emerge subito è la forte differenza di vedute rispetto a quanto dichiarato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un'intervista al Sole 24 ("puntiamo a una crescita dell"1,6% nel 2019".Savona spiega così il ...

Def - Paolo Savona sostituisce Giovanni Tria : 'Vi spiego la Manovra - stabilità politica e di bilancio' : Ed è anche una risposta alle preoccupazioni sui conti espresse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che si oppose proprio a Savona ministro dell'Economia rischiando di far saltare il ...

Le dichiarazioni di Paolo Savona : nessun conflitto sulla Manovra : Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona intervistato da Lucia Annunziata durante la trasmissione televisiva Mezz’ora in più, in onda su Rai3, illustra senza giri di parole la sua idea di Europa. Il ministro non vuole creare inutili allarmismi e auspica che l’Europa intera riprendere la strada della crescita e del progresso, secondo lui troppo spesso bloccate da un’attenzione spasmodica ai vincoli di bilancio su target prefissati (come il ...

Paolo Savona : “Sulla Manovra nessun conflitto”/ “Uscita dall'Euro? Bisogna esser pronti a tutto” : Paolo Savona, ministro degli Affari Europei, è intervenuto a "In mezz'ora in più" dove ha assicurato che il gruppo di lavoro - Conte, Salvini, Di Maio - lavora in grande armonia(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 11:36:00 GMT)

Savona e Tria : 'ultima parola spetterà a politica - non tecnici'. Di Maio : risorse Manovra? 'Faremo deficit' : Nelle ultime ore, diversi sono stati i chiarimenti a tal proposito, arrivati da più parti, ministero dell'Economia incluso. In particolare, dopo la vicenda di Casalino, sono state fonti dello stesso ...