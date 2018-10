Manovra - SPREAD BTP-BUND SI FERMA A 303/ Borsa Italia a picco : Savona “vincoli Ue come scontro con iceberg” : MANOVRA , SPREAD in rialzo sfonda quota 300 punti base: la Borsa va giù dopo la bocciatura dell'Unione Europea. Ultime notizie, Salvini "attacco di speculatori, noi andiamo avanti"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Manovra - Savona : aspettiamo e vediamo cosa dice la Commissione Ue : ... che ha detto di aver "grande stima" per il precedente ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha affermato che il deficit ereditato dal passato che avrebbe dovuto essere dell'1,24 per cento del Pil ...

Savona : “Con vincoli Ue è come andare contro un iceberg. Manovra ? Abbiamo superato la prova dei mercati” : “I vincoli Ue? E’ come se una nave che sa di andare contro un iceberg continuasse comunque ad azionare il pilota automatico”. La Manovra? “I mercati si sono comportati moderatamente, la prova dei mercati l’ Abbiamo superata”. Il ministro agli Affari europei Paolo Savona ha risposto alle domande dei giornalisti alla sede della stampa estera. Nonostante l’iceberg, quindi ha dichiarato: “In un sistema ...

Manovra - Savona : secondo me possibile crescita 2019 2% e 2020 3% : Roma, 8 ott., askanews, - 'Io, e non sono l'ultimo sulle previsioni econometriche, ritengo tecnicamente che possiamo arrivare al 2% di crescita nel 2019 , invece dell'1,5per cento, e l'anno dopo al 3 ...

Paolo Savona da distruttore a pontiere con l'Ue. Difende la Manovra - parla di "condono" ma dimentica il reddito di cittadinanza : parla di "condono fiscale", proprio così, e dimentica il reddito di cittadinanza . Paolo Savona continua il suo tour europeo. Dopo l'incontro ieri con il presidente dell'Euro parla mento Antonio Tajani, oggi il ministro agli Affari Europei ha fatto la conoscenza degli eurodeputati italiani a Strasburgo. Prima, in mattinata, l'incontro a porte chiuse con i parla mentari europei di Lega e M5s. Nel pomeriggio l'incontro a porte aperte con gli ...

Savona a e Eurodeputati M5s : nessuna marcia indietro su Manovra : Bruxelles, 3 ott., askanews, - L'Ufficio stampa del M5s al Parlamento europeo ha diffuso una nota per la stampa sulla riunione che si è svolta oggi a Strasburgo fra gli Eurodeputati della delegazione ...

Manovra - Conte chiama in cabina regia Tria - Savona e vicepremier : Roma, 1 ott., askanews, - Si svolgerà domani alle 19 a Palazzo Chigi la prima riunione della cabina di regia istituita dal governo per monitorare e realizzare il piano di investimenti pubblici che il ...

Manovra - Paolo Savona contro Giovanni Tria : nel governo lo scontro sulle cifre - le possibili conseguenze : Il testo definitivo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, quella in cui il governo mette per iscritto che intende aumentare il debito pubblico nei prossimi tre anni, ancora non c'è, nonostante sia stata approvata il 27 settembre a palazzo ...