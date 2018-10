Manovra | lo spread apre in rialzo Apertura in rosso per piazza Affari

Spread a 295 punti in avvio - male Piazza Affari dopo timori Ue su Manovra Italia : Lo Spread tra BTp e Bund apre in rialzo a 295 punti rispetto ai 285 della chiusura di venerdì. Il rendimento si attesta al 3,5%, il livello più alto da gennaio 2014. Piazza Affari avvia le contrattazioni in flessione con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,90% e i titoli bancari in netto calo. Deboli anche gli altri listini europei.I mercati mostrano nervosismo dopo la lettera all'Italia della commissione Ue seguita alla pubblicazione ...

Manovra - Micciché : “Questi hanno capito tutto. Se ne fottono dello spread. Forza Italia con Salvini? Minchiate” : “Questi hanno capito tutto, se ne fottono bellamente e apertamente dello spread, dei mercati, del deficit e dell’Europa. hanno trasgredito, sono troppo forti”. La prima Manovra del governo M5s – Lega ha un sostenitore inaspettato: Gianfranco Miccichè. Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana e storico leader di Forza Italia è intervenuto a Palermo alla “Leopolda del Sud” promossa dal renziano Davide ...

DEF - DUELLO M5S-LEGA SUI FONDI ALLA Manovra/ Ultime notizie - Tria : “spread giù dopo approvazione Legge” : Def alle Camere, tutte le Ultime notizie sulla MANOVRA: sfida Lega-M5s sui FONDI, 9 miliardi per Reddito cittadinanza e 7 per Quota 100-Fornero. Tria, "spingiamo su la crescita"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:46:00 GMT)

Def : spread giù con approvazione Manovra : 11.57 "Una volta che il programma di politica economica del Governo sarà approvato dal Parlamento,si dissolva l'incertezza che ha gravato sul mercato dei titoli di Stato negli ultimi mesi". E' quanto ha scritto il ministro dell'Economia, Tria, nella premessa al Documento. Per Tria,"recenti livelli dei rendimenti sui titoli di Stato",base delle previsioni della nota di aggiornamento al Def,"non riflettono i dati fondamentali del Paese", ma con ...

Draghi da Mattarella : "Non sottovalutate spread e Borse"/ Ultime notizie Manovra - vertice al Quirinale : Draghi da Mattarella: "Non sottovalutate spread e Borse". Ultime notizie manovra, vertice al Quirinale tra il presidente del Bce e il capo di Stato: ecco la ricostruzione(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 09:35:00 GMT)

Manovra - con lo spread a quota 400 governo pronto alla retromarcia sul rapporto deficit/pil : 'Me ne frego' ha detto e ripetuto Matteo Salvini riferendosi a un eventuale respingimento in sede europea della Manovra italia. Come spiega La Stampa, è convinzione della maggioranza gialloverde che l'...

Spread - in attesa dei dati completi sulla Manovra - Roma inizia a contagiare il resto d’Europa : Giornata nervosa sui mercati finanziari del Vecchio Continente. Aspettando il Documento di economia e finanza italiano, gli investitori internazionali hanno preferito vendere titoli di Stato europei per riposizionarsi sugli Stati Uniti. Anche perché all’orizzonte, in Italia, non mancano scadenze importanti. Prima fra tutte l’asta per collocare i Btp che si terrà il prossimo 15 ottobre per un ammontare minimo di 9 miliardi. Dieci ...

Mercati - "La Manovra è sostenibile Dietro lo spread Parigi e Berlino" : Massimo Gionso, consigliere delegato di Cfo Sim non ha dubbi: "La Manovra non mette a repentaglio i conti pubblici e non porta assolutamente l'Italia in default". Dietro lo spread c'è solo "una volontà politica di tenere sotto scacco l'Italia" Segui su affaritaliani.it

Manovra - lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 274 punti dopo il ritocco del governo alla previsioni sul deficit : Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 274 punti base dai 283 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 3,28%. “No, non faremo marcia indietro” sulla Manovra se lo spread continua a salire aveva detto prima dell’apertura dei mercati a Radio Anch’io il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini. “Se tagli le tasse – ha aggiunto – aiuti la crescita, noi puntiamo a un’Italia che non ...