Manovra | Di Maio | singolare intervento Regling e commissari Ue

Di Maio : se servirà decreto dopo Manovra per reddito cittadinanza : Roma, 8 ott., askanews, - La misura che prevede il reddito di cittadinanza "sarà per la maggior parte nella legge di bilancio" ma "qualora dovesse servire una normativa subito dopo la legge di ...

Europee - Di Maio : "Sarà un terremoto politico”<br>Manovra - Cgil annuncia mobilitazione : Alle prossime elezioni Europee di primavera secondo il vicepremier e ministro dello Sviluppo e Lavoro Luigi Di Maio ci sarà un vero "terremoto politico". Il leader del M5s è sulla stessa lunghezza d'onda dell’altro vice presidente del Consiglio Matteo Salvini che ieri ha profetizzato la "fine dell’Europa dei banchieri" con le Europee di maggio. Dice oggi Di Maio che "in tutti i paesi europei sta per accadere quello che è accaduto qui il 4 ...

Pietro Senaldi : la Lega vola al 34% - le polemiche sulla Manovra fanno bene a Salvini e male a Di Maio : Il governo è al massimo dei consensi, oltre il 62% , malgrado da dieci giorni a questa parte sia bersaglio di feroci critiche. La causa scatenante del fuoco di fila è il Documento di Programmazione ...

Manovra - DI MAIO : “NO PIANO B - DEFICIT RESTA AL 2 - 4%”/ Def - Boccia : “senza investimenti problema non è Ue” : MANOVRA, Di MAIO: "Nessun PIANO B, non si arretra". Ultime notizie Def, Bocciatura Ue ma il governo M5s-Lega non cambia strada: tutte le misure in arrivo(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Sulla Manovra scontro con 'Ue. Di Maio : 'Avanti con il deficit a quota 2 - 4%' : Sempre più acceso il confronto tra Roma e Bruxelles, dopo i segnali di sfiducia lanciati dalla Commissione sui numeri del Def. 'Quest' europa - ripetono i due vicepremier - tra sei mesi sarà finita' -

Manovra - Di Maio : mercati si comportano meglio dei commissari Ue : Roma, 7 ott., askanews, - 'I mercati hanno risposto e si stanno comportando molto meglio di molti commissari europei, che stano in campagna elettorale'. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio ...

Manovra - Di Maio : "Il deficit resta al 2 - 4% - regole Ue nuove senza questa Commissione dopo le elezioni : Il vicepremier non si mostra preoccupato dalla bocciatura da parte della Commissione Ue, ma rassicura sul tema dell'uscita dell'euro: "Non esiste alcun piano B"

Luigi Di Maio : “Bruxelles boccia la Manovra? Tra sei mesi questa UE sarà finita” : Luigi Di Maio torna sulla polemica con le istituzioni europee e si dice sicuro che la linea italiana possa fare proseliti, soprattutto in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo: "Ci sarà in tutti i Paesi un tale terremoto contro l'austerity che le regole cambieranno il giorno dopo le elezioni".Continua a leggere

Manovra - Di Maio : 'Il deficit resta al 2 - 4% - nuove regole Ue dopo le elezioni' : "Sapevamo che questa misura economica non sarebbe piaciuta, ma tra sei mesi questa Europa sarà finita ". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, mostrandosi tutt'altro che preoccupato dalla ...

Di Maio : sulla Manovra non c'è nessun piano B - questa Europa tra sei mesi è finita : Sul fronte dei conti pubblici, il Governo non fa retromarcia e continua la sua strada: lo stesso ministro dello Sviluppo Economico e vicepremier Luigi Di Maio dice senza mezzi termini che non c'è "nessun piano B". Questo perché da parte dell'esecutivo "non c'è alcuna volontà di arretrare" né si vuole assolutamente "tradire i cittadini italiani. ...

Manovra - Di Maio : questa Ue è finita. Nessun piano B sul Def : Il vicepremier spiega di non voler polemizzare («non alzo toni con questa Ue perché è finita») e ribadisce la sua fiducia nella crescita stimata per il 2019 con cui «riusciremo a ripagare il debito e abbassare il deficit». Juncker: Italia in situazione difficile, rispetti patti...