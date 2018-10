Manfred Weber | leader dei popolari Ue | ' La linea dura italiana mi piace ma non diamo la

Manfred Weber : "Per il futuro dell'Ue dobbiamo parlare con i sovranisti. Coinvolgeremo Orban e Salvini" : Punta alla presidenza della Commissione europea e, al contrario di Macron, vuole dialogare con i sovranisti perché, sostiene, è necessario trovare una visione comune. "E francamente non credo sia così difficile", dice. Manfred Weber è il candidato del Ppe al vertice dell'esecutivo comunitario. La sua ascesa è sostenuta da Angela Merkel, ma lui tiene a precisare - in un'intervista su La Stampa - "non sono ...