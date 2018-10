Mandò gli alunni al mare | sospesa la preside di un liceo a Napoli

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Russia al comando - subito due argenti per l’Italia! : Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, tutti i podi e tutti i risultati. Medagliere Olimpiadi Giovanili ...

Liga : pari del Barcellona a Valencia - il Siviglia passa al comando : Il successo sul Celta Vigo vale il sorpasso in vetta: blaugrana secondi assieme all'Atletico vittorioso sul Betis

Armando Verdiglione : "Ho perso 24 chili in un mese di detenzione. Il nostro Paese non conosce misure alternative al carcere" : Armando Verdiglione ha 73 anni e alle spalle una lunga carriera di filosofo, studioso di psicoanalisi, scrittore e traduttore. Negli anni Ottanta era stato accusato di truffa, tentata estorsione, circonvenzione d'incapace e condannato a 4 anni e 2 mesi, più un patteggiamento a un anno e 4 mesi nel 1992.Le sue vicissitudini sono proseguite nel 2008, quando è stato colpito dall'accusa di frode fiscale e truffa alle banche: da ...

Medagliere Mondiali ciclismo 2018 : tutti i podi e i risultati. Olanda al comando - Italia con 3 medaglie : I Mondiali 2018 di ciclismo si disputano a Innbruck (Austria) dal 24 al 30 settembre. Di seguito il medagliere completo della rassegna iridata. N.B: Non viene conteggiata la cronometro a squadre per club medagliere Mondiali ciclismo ...

Bari - con l auto Mandò fuori strada la rivale 44enne agli arresti domiciliari per stalking : I carabinieri di Bitritto hanno arrestato per stalking una 44enne, in esecuzione ad un ordine di custodia cautelare emesso dal gipdel Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura. Le indagini, ...

Quali sono i punti della battaglia che si sta consumando nell'esecutivo sul Def : Articolo aggiornato alle ore 13,00 del 27 settembre 2018. Sarà una giornata decisiva per il documento di Economia e finanza, ma anche da quello che emerge per le sorti del governo. Anche se il vicepremier Luigi Di Maio assicura che “Non c’è in programma nessuna richiesta di dimissioni”. Da Bruxelles aggiunge che “Oggi ci incontreremo in un vertice di maggioranza allargato, noi, la Lega, il ministro ...

Montezemolo boccia la Milano insicura di Sala : "Non mando mia figlia in stazione di sera" : Milano è sicura oppure no? A valuta gli ultimi casi di cronaca verrebbe da dire che la 'cura Sala' non ha aiutato gli abitanti della città meneghina a vivere tranquilli e beati. L'ultimo caso ha richiesto lo sforzo della compagnia dei carabinieri di ...

Medagliere Mondiali ciclismo 2018 : Danimarca al comando : Sono partiti i Mondiali di ciclismo su strada di Innsbruck, in Austria: le prime cronometro individuali hanno premiato Danimarca ed Olanda, ma gioisce anche l’Italia con l’argento di Camilla Alessio nella prova femminile delle juniores. In calendario 10 prove, 5 a cronometro e 5 in linea, con sei titoli maschili e quattro femminili. Di seguito il Medagliere completo della ...

Totti : "Ilary? Dorme col pigiamone - per spogliarla impiego un'ora. Se sento un rumore la notte - mando lei" : "Ilary? Dorme col pigiamone, per spogliarla ci metto un'ora e mezza. Prima di esser sposato, quando sentivo rumori in un'altra stanza facevo finta di esser morto. Ora ci lei". Ospite a Che tempo Che Fa per presentare la sua biografia - "Un capitano" - il cui ricavato delle vendite andrà tutto in beneficenza al Bambino Gesù - Francesco Totti scherza con Fabio Fazio e parla del rapporto con la moglie, che l'ha sostenuto in un ...

Golf – Abruzzo Open : il francese Elissalde mantiene il comando - Guido Migliozzi insegue a due colpi di distanza : Ad un giro dal termine dell’Abruzzo Open, Migliozzi ed Hesbois inseguono il leader francese Elissalde Il francese Paul Elissalde (128 – 62 66, -14) ha mantenuto il comando con due colpi di vantaggio sulla coppia che insegue al secondo posto composta da Guido Migliozzi, campione in carica, e dal belga Kevin Hesbois con 130 (-12) a un giro dal termine dell’Abruzzo Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca ...

Si siede in un bar per allattare la figlia ma viene cacciata : «Non stava consumando» : Kaley Louise Riley, una mamma 29enne inglese, si trovava in vacanza in Cornovaglia quando si è seduta in un tavolino del Costa Coffee, la seconda catena di caffè più importante del mondo dopo ...