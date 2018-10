Mancini | ' Belotti e Balotelli fuori perché non sono in condizione'

Italia - Mancini sulle esclusioni : “Balo e Belotti fuori forma” : NAZIONALE– Cambia nuovamente Roberto Mancini. L’attacco dell’Italia avrà nuovi protagonisti, almeno sulla carta dei convocati, rispetto alle ultime chiamate del ct azzurro. Niente Balotelli, niente Belotti, dentro Giovinco e Cutrone (che però tornerà a Milano causa infortunio). Queste le novità più interessanti in attacco per questa prima fase autunnale dell’Italia, chiamata a riscattare il pareggio […] L'articolo ...

Roberto Mancini : “Balotelli e Belotti non sono in forma. Allan in Nazionale? Mai parlato. Non sono preoccupato per i gol” : L’Italia si sta preparando per l’amichevole contro l’Ucraina in programma mercoledì 10 ottobre a Genova (ore 20.45) che precede poi la trasferta in Polonia per la terza giornata della Nations League. Il CT Roberto Mancini si è presentato in conferenza stampa a Coverciano, ha spiegato le proprie convocazioni e ha parlato in merito alla possibile chiamata di Allan. L’allenatore della Nazionale smentisce subito la ...

Nazionale - Mancini in conferenza : “Vogliamo la qualificazione agli Europei - Balotelli e Belotti torneranno” : Raduno a Coverciano per la Nazionale italiana in vista delle due gare contro Ucraina (amichevole) e Polonia (Nations League). In mattinata il ct Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa, affermando come l’Italia debba seguire il percorso intrapreso negli ultimi mesi: “Noi abbiamo intrapreso una strada, ma sapevamo che non sarebbe stato semplice. Abbiamo perso contro i campioni d’Europa per 1-0 schierando una ...

Mancini : 'Stiamo creando una buona squadra - Balotelli e Belotti fuori forma. Allan? Non ne ho mai parlato' : Nazionale minata dagli infortuni. Il ct Roberto Mancini è stato costretto a mandare a casa D'Ambrosio, Romagnoli e Cutrone . Al loro posto due toscani: Tonelli della Samp, cresciuto a pochi metri dal ...

Italia - Mancini : "Belotti e Balotelli fuori forma. Allan? Mai parlato di lui..." : Primo giorno di ritiro azzurro e prime parole del c.t. Roberto Mancini, che non si tira indietro alle domande dei giornalisti. Dai giocatori chiamati per l'amichevole con l'Ucraina e la gara con la ...

Torino - Cairo : “Belotti non convocato? Rispetto la decisione di Mancini” : Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Uno. Il presidente granata ha voluto innanzitutto fare il punto sulla mancata convocazione di Belotti in Nazionale: “Il ct sta facendo una selezione ad ampio raggio per provare tutti e stavolta ha scelto altri. Belotti deve lavorare bene come sta facendo, ora […] L'articolo Torino, Cairo: “Belotti non convocato? Rispetto la decisione ...

Nazionale - Petrachi : “Belotti dimostri che Mancini sbaglia” : “La convocazione in Nazionale gratifica il giocatore che la ottiene con il lavoro nel club. Non ho parlato con Andrea, ma evidentemente deve dare di più, dimostrando così a Mancini di avere sbagliato. E io mi auguro che lo faccia già da questa sera”. Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, commenta così, ai microfoni di Sky, l’esclusione di Belotti dalle convocazioni di Mancini per l’amichevole della ...

Nations League - Italia : fuori Balotelli e Belotti - Mancini richiama Giovinco : Qualche sorpresa nell'elenco dei convocati della Nazionale Italiana che il prossimo 10 ottobre affrontera' in amichevole l'Ucraina a Genova ed il 14 a Chorzow se la dovra' vedere con la Polonia in una gara gia' decisiva per i destini azzurri in Nations League. Lo scorso settembre la squadra di Roberto Mancini ha pareggiato con i polacchi ed è stata sconfitta in Portogallo al termine di un match deludente sotto ogni punto di vista [VIDEO]. ...

Lista convocati Italia/ Ultime notizie Nazionale - nomi scelti da Mancini : out Balotelli-Belotti - c'è Giovinco : Lista convocati Italia. Ultime notizie Nazionale, i nomi scelti da Roberto Mancini per le gare contro Ucraina e Polonia: out Balotelli e Belotti, c'è Giovinco(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:25:00 GMT)

Formazioni Portogallo-Italia Nations League : Santos lancia Guedes - Mancini schiera Belotti dal 1' : L'Italia, che al Mondiale invece non c'è andata, è ancora un cantiere aperto: la storica esclusione dai campionati del mondo, avvenuta lo scorso novembre per mano della Svezia, impone scelte oculate ...