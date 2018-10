Maltempo Catanzaro | riunione nel Comune sugli interventi

Maltempo Calabria : si rompe condotta - stop all’erogazione in alcuni quartieri di Catanzaro : Interrotta l’erogazione del servizio idrico nei quartieri di Catanzaro Sala, Cava, Signorello, Campagnella, Fondachello, Pianocasa, via Fares e, in parte, Germaneto, a causa di un’improvvisa nuova rottura di un tratto di condotta idrica di competenza Sorical, conseguente al Maltempo: lo ha reso noto l’ufficio acquedotti del Comune specificando che gli “interventi di ripristino da parte dei tecnici Sorical sono gia’ ...

Maltempo Calabria - gente sui tetti : notte di paura tra Catanzaro - Crotone e Vibo : Ancora una notte di paura e Maltempo in Calabria, in particolare nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo. Dopo diverse ore di piogge torrenziali e fulmini, si registrano danni e disagi, in particolare nei Comuni di Davoli, Botricello, Sellia Marina e Cropani, investiti da acqua, detriti e fango, mentre sulla fascia tirrenica criticità si segnalano a Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto e San Pietro Lametino. Davoli alcuni abitanti sono saliti ...

Serie C - le probabili formazioni del sabato : rinviata Catanzaro-Reggina per Maltempo : Scienza. TRAPANI, 4-3-3, 1 Dini; 21 Garufo, 13 Mulè, 4 Pagliarulo, 3 Ramos; 10 Costa Ferreira, 5 Tougourdeau, 19 Còrapi; 23 Tulli, 9 Evacuo, 24 Golfo, 12 Ingrassia, 22 Kucich, 2 Da Silva, 8 Aloi, 16 ...

Maltempo Calabria - il sindaco di Catanzaro : “Fare rete per le risorse del Governo” : “Credo sia fondamentale che tutti gli enti locali, i Comuni e le Province, supportati con decisione dalla Regione Calabria, facciano rete e chiedano in maniera forte, al Governo, fondi e risorse, misure concrete in favore di territori che oggi, ancora una volta, si trovano in ginocchio a causa del Maltempo”. Lo afferma il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo in relazione all’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla ...

Maltempo in Calabria - rinviato il derby di serie C Catanzaro-Reggina : era in programma per Sabato pomeriggio : “La chiusura degli impianti sportivi riguarda, ovviamente, anche lo stadio ‘Nicola Ceravolo’. Il derby fra Catanzaro e Reggina, in programma alle 16:30, verrà pertanto rinviato”. Lo comunica una nota del Comune di Catanzaro. “Consentire la disputa di un incontro di calcio di questa importanza sarebbe andato contro il buon senso – ha sottolineato il sindaco – perché significava non tenere conto delle ...

Maltempo - Calabria devastata : alle 18.45 conferenza stampa di Borrelli a Catanzaro : Calabria devastata dal Maltempo, che ha causato ingenti danni e 3 morti. E’ stata fissata per le 18.45, nella Prefettura di Catanzaro, una conferenza stampa del Capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. Borrelli, nel pomeriggio, sempre in Prefettura, incontrerà il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ed i prefetti di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. “Alla riunione, a cui sono stati invitati a ...

Maltempo - alluvione in Calabria : elicottero dei vigili del fuoco trasporta dializzato da Vibo a Catanzaro : Intervento di un elicottero dei vigili del fuoco a Polia, in provincia di Vibo Valentia, per trasportare una persona ammalata che doveva effettuare la dialisi nell’ospedale di Catanzaro: è stato necessario utilizzare il mezzo a causa di una frana sulla strada provinciale che ha interrotto la viabilità. L'articolo Maltempo, alluvione in Calabria: elicottero dei vigili del fuoco trasporta dializzato da Vibo a Catanzaro sembra essere il primo ...

Maltempo a Catanzaro - nubifragi sulla città : oggi è ancora allerta arancione : nubifragi alternati stanno caratterizzando il Maltempo a Catanzaro. Nella notte acqua abbondante ed anche per oggi è prevista allerta arancione sulla provincia di Catanzaro, con le scuole chiuse per ...

Maltempo Calabria - il sindaco di Catanzaro : “Il sistema di allerta va rivisto” : Una forte ondata di Maltempo ha investito Catanzaro, determinando la chiusura delle scuole a fini precauzionali, che hanno sollevato questioni e polemiche. “L’attuale sistema di allerta meteo non aiuta i sindaci“, ha dichiarato Sergio Abramo, primo cittadino di Catanzaro, a margine di una conferenza stampa, riferendosi anche a quanto affermato da Gianluca Callipo, presidente di Anci Calabria. “La Protezione civile manda ...

Maltempo Calabria : molti danni e disagi tra le province di Catanzaro e Crotone - scoperchiata chiesa : Ondata di Maltempo nelle scorse ore in Calabria: molti i danni e i disagi, soprattutto tra le province di Catanzaro e Crotone. Forti raffiche di vento si sono registrate nel Crotonese, tali da scoperchiare la chiesa di località Setteporte di Rocca di Neto: i Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per mettere in sicurezza la struttura. Diversi interventi dei pompieri anche a Corazzo di Scandale per la rimozione di alberi caduti. Allagamenti in ...

Allarme Maltempo al Sud. Scuole chiuse in Calabria - da Catanzaro a Crotone : I sindaci invitano a "non uscire di casa". Allerta arancione anche in Basilicata, Puglia centro meridionale e gran parte della Sicilia

Maltempo Calabria : pioggia e vento a Catanzaro e provincia - disagi sulle strade : Maltempo, con pioggia e vento, oggi pomeriggio a Catanzaro ed in alcuni centri della provincia. Le squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per tombini divelti ed allagamenti in diverse zone della citta’, Via Paglia, Via Alessandro Turco, Via Garibaldi Gariani, Pitera’. In Via Tommaso Campanella una vettura in transito e’ rimasta bloccata con la ruota anteriore in un tombino divelto. Piccoli smottamenti di pietrisco e ...

Maltempo - Catanzaro da Vivere vicina a strutture balneari colpite : Il capogruppo di Catanzaro da Vivere, Ezio Praticò - unitamente ai colleghi Antonio Angotti, Antonio Mirarchi, Antonio Ursino - ha espresso la propria vicinanza ai titolari degli stabilimenti balneari ...