Maltempo Calabria | tratto della SS106 di nuovo chiuso nel Catanzarese

Maltempo - alluvione in Calabria : danni per 12 milioni nel Catanzarese : Secondo il presidente del Consorzio di Bonifica, Grazioso Manno, ammontano a 12 milioni di euro i danni provocati nell’area ionica Catanzarese dal Maltempo nei giorni scorsi. Manno ha inviato una lettera al presidente della Regione, Mario Oliverio, ai ministri delle Infrastrutture e delle Politiche Agricole, al Prefetto di Catanzaro, ai capi della Protezione Civile nazionale e regionale e a tutti i consiglieri regionali. “Il ...

Maltempo - alluvione in Calabria : oggi la formalizzazione dello stato di calamità : “La richiesta gia’ avanzata al Governo di dichiarazione dello stato di calamita’ naturale in Calabria a causa dell’ondata di Maltempo dei giorni scorsi sara’ formalizzata nel corso della Giunta di oggi, appositamente convocata, con atto deliberativo“: lo ha dichiarato oggi il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, a Lamezia Terme, a margine della visita del Presidente del Senato, Maria Elisabetta ...

Maltempo - Casellati : 'Calabria va ascoltata - qui ho le mie radici' : 'Dobbiamo restituire normalita' a questo territorio'. Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della conferenza stampa a Lamezia Terme, Catanzaro, dopo il ...

Maltempo - Casellati : "Calabria va ascoltata - qui ho le mie radici" : "Dobbiamo restituire normalita' a questo territorio". Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della conferenza stampa a Lamezia Terme (Catanzaro) dopo il suo sopralluogo alle zone colpite nei giorni scorsi dalle alluvioni. "La Calabria - ha rilevato Casellati - mi è particolarmente cara perchè custodisce le mie radici familiari, è una terra ...

Maltempo - alluvione in Calabria : ancora senza esito le ricerche del bimbo disperso : Proseguono per il 4° giorno le ricerche del bimbo di 2 anni disperso dal 4 ottobre scorso nella zona tra San Pietro a Maida e San Pietro Lametino, vicino Lamezia Terme (CZ), devastata dal Maltempo. Il piccolo Nicolò si trovava in auto con la madre e con il fratellino di 7 anni quando sono stati sorpresi dalla piena del torrente: i corpi della madre e bambino di 7 anni sono stati trovati dai vigili del fuoco la mattina del 5 ottobre. Sul posto ...

Maltempo - alluvione in Calabria : la presidente Casellati nelle zone colpite “per dire basta alle tragedie” : La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha raggiunto oggi la Calabria per portare la sua vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi: sbarcata all’aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro) ha effettuato un sopralluogo nell’area tra San Pietro Lametino e San Pietro a Maida, dove hanno perso la vita la 30enne Stefania Signore e il figlio Cristian, di 7 anni, travolti da un’ondata ...

Maltempo - alluvione in Calabria : interamente percorribile la linea ferroviaria ionica : Riattivato questa mattina alle 5, con la partenza del primo treno, il tratto della ferrovia ionica fra Catanzaro Lido e Crotone, interrotto nei giorni scorsi a causa del forte Maltempo che ha colpito la Calabria. Trenitalia aveva attivato dei bus sostitutivi ed un numero verde per l’utenza al fine di fornire le informazioni necessarie sulla situazione della tratta ionica che pertanto ora è percorribile per intero. Le piogge avevano ...

Maltempo Calabria - il sindaco di Crotone : “La città è stata colpita ma è rimasta in piedi” : “Questi giorni sono stati difficili per la citta’ ma la comunita’ l’ha vissuta con responsabilita’ e grande maturita’. Il primo ringraziamento e’ per voi concittadini. La vostra collaborazione e’ stata preziosa”. Lo scrive il sindaco di Crotone Ugo Pugliese in una nota. “Ringrazio – prosegue – il Centro operativo comunale che ha attuato con puntualita’ i piani di ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “Servono fondi per le strade provinciali” : Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha scritto al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in merito alla grave situazione della viabilità di competenza delle Province, anche alla luce dell’ondata di Maltempo che ha investito la regione nei giorni scorsi. “Gli eventi alluvionali che in questi giorni hanno interessato il territorio calabrese – scrive Oliverio – hanno determinato notevoli danni al ...

Maltempo in Calabria - pm di Lamezia apre indagine per omicidio colposo - : La procura vuole approfondire quanto avvenuto a San Pietro Lametino, dove un'ondata di acqua e fango ha travolto una donna e i figli di 7 e 2 anni. I corpi della madre e del bimbo più grande sono ...

Maltempo Calabria - bimpo scomparso : decine di volontari aiutano nelle ricerche : decine di volontari si sono aggiunti oggi ai soccorritori impegnati nelle ricerche di Nicolò, il piccolo di 2 anni scomparso giovedì durante il nubifragio che si è abbattuto in Calabria, nella zona di San Pietro Lametino. L’appello è partito ieri sui social, con amici e congiunti di Stefania Signore, la madre di Cristian, morto con lei a 7 anni, e di Nicolò, che hanno chiesto aiuto a chiunque volesse contribuire alle ricerche. Così oggi ...

Maltempo Calabria : il pm di Lamezia apre un’indagine per omicidio colposo : La Procura di Lamezia Terme ha avviato un’indagine su quanto avvenuto a San Pietro Lametino, quando un’ondata di acqua e fango ha travolto Stefania Signore ed i figli di 7 e 2 anni. Il reato ipotizzato – scrive la Gazzetta del sud – è omicidio colposo plurimo. La Procura vuole chiarire come mai la strada è stata invasa dall’acqua e se vi siano responsabilità. Il procuratore di Lamezia, Salvatore Curcio, avrebbe ...

Maltempo Calabria - il Sindaco di San Nicola da Crissa : “Siamo isolati” : “Il mio è un paese isolato”. Lo afferma, in una nota, il Sindaco di San Nicola da Crissa Giuseppe Condello. L’alluvione dei giorni scorsi ha danneggiato chilometri di strade provinciali nel Vibonese ma soprattutto, prosegue la nota, un fronte franoso di circa duecento metri, tra Capistrano e Filogaso, ha ricoperto la sede viaria che rende praticamente impossibile raggiungere Vibo, Lamezia e la costa tirrenica. Il Sindaco si è ...

Maltempo - alluvione in Calabria : bimbo disperso - impegnati nelle ricerche decine di volontari : decine e decine di persone hanno raggiunto questa mattina la località catanzarese di San Pietro Lametino per aiutare nelle ricerche del bambino di 2 anni disperso da giovedì sera a causa della violenta ondata di Maltempo che ha colpito l’area. Seguendo le indicazioni dei soccorritori, si scava alla ricerca del piccolo, lungo l’argine del torrente le cui acque hanno travolto il bimbo insieme alla mamma ed al fratello di 7 anni, i cui ...