Mafia | Sicilia | busta con proiettile a Claudio Fava

Sicilia - intimidazione a Claudio Fava : proiettile indirizzato al presidente della commissione regionale AntiMafia : Un proiettile calibro 7,65 è stato spedito a Claudio Fava, presidente della commissione regionale Antimafia della Sicilia. Gli agenti della Digos hanno sequestrato la busta, arrivata proprio negli uffici della commissione, e avviato le indagini per provare a identificare l’autore dell’intimidazione. Venerdì l’Assemblea regionale Siciliana ha approvato il ddl voluto dall’ex parlamentare sull’obbligatorietà per i ...

Sicilia - Miccichè riscrive la storia all’Ars : dopo Mori e Cuffaro gli imprenditori con i beni sequestrati per Mafia : In principio voleva cambiare il nome all’aeroporto di Palermo. Quel “Falcone- Borsellino“, a suo parere, era una “scelta di marketing sbagliata per un territorio a vocazione turistica“. Sarebbe stato meglio intitolarlo “ad Archimede o ad altre figure della scienza, figure positive”, come se i due magistrati uccisi da Cosa nostra non lo fossero. Adesso che è tornato presidente dell’Assemblea regionale ...

'La Sicilia' sequestrata all'editore Ciancio per associazione mafiosa - spazio a 'I Siciliani' dell'antiMafia? : ... accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, ieri si è discusso del futuro de 'La Sicilia' Lo staff che opera all'interno della redazione de " I Siciliani giovani ", rivista di politica, ...

Mafia : Mario Ciancio si dimette da direttore La Sicilia. 'Ma sono innocente' : Mario Ciancio Sanfilippo ha rassegnato le proprie dimissioni da direttore de 'La Sicilia', incarico che ricopriva da 51 anni, dopo la confisca delle sue aziende da parte della Dda di Catania. ...

Mafia : Mario Ciancio si dimette da direttore La Sicilia. "Ma sono innocente" : Mario Ciancio Sanfilippo ha rassegnato le proprie dimissioni da direttore de "La Sicilia", incarico che ricopriva da 51 anni, dopo la confisca delle sue aziende da parte della Dda di Catania. Contestualmente ha lasciato la condirezione il figlio, Domenico Ciancio Sanfilippo. Il giornale da domani sarà firmato da Antonello Piraneo, nominato direttore responsabile dall'assemblea dei soci della Domenico ...

Mafia : confiscati oltre 150 milioni a Ciancio - editore di 'La Sicilia' : Beni per 150 milioni di euro sono stati confiscati all'86enne editore del quotidiano "la Sicilia" di Catania, Mario Ciancio Sanfilippo, imprenditore attivo anche nel campo immobiliare e sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Il provvedimento, richiesto dalla Direzione distrettuale antiMafia ed emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania, colpisce conti ...

Mafia e droga - 8 arresti in Sicilia : smantellata 'cabina di regia' - : Blitz dei carabinieri di Catania in una delle piazze dello spaccio del capoluogo etneo. arresti anche a Palermo e Siracusa. Le persone finite in manette sarebbero affiliate al clan Cappello-Bonaccorsi

Sicilia : Ars ricorda Rita Borsellino - 'protagonista della migliore antiMafia' : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - L'Assemblea regionale Siciliana ricorda Rita Borsellino, l'europarlamentare e sorella del giudice antimafia Paolo, spentasi dopo una lunga malattia all'età di 73 anni lo scorso 15 agosto. La proposta di un momento di commemorazione a Palazzo dei Normanni era stata avan

