M5S | vertice con Di Maio | no retromarce su Def | focus su scuola e sanità

Fondi per la manovra - duello Lega- M5S : al Colle vertice con Draghi : Lo scontro è sul tesoretto da 16 miliardi , in piena euforia mercoledì notte erano diventati 20, saltato fuori dal vertice tra i due leader, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, ...

Dopo il balcone - il battello-locale sul Tevere : Di Maio festeggia coi parlamentari M5S dopo il vertice sulla manovra : Lo aveva promesso in diretta Facebook (“ora porto fuori i nostri parlamentari ”) ed è stato di parola. dopo i festeggia menti dal balcone di Palazzo Chigi, Luigi Di Maio ha scelto il Liam Club (dove organizzò la sua festa di compleanno), il battello-locale sul Tevere , per brindare quanto fatto dopo il vertice sulla manovra . Presenti, tra gli altri: il sottosegretario Angelo Tofalo, Luca Frisone, Michele Gubitosa e Veronica ...

Manovra : Lega-M5S puntano a 2 - 4-2 - 5% - Tria non partecipa a vertice : Roma, 27 set., askanews, - Clima ancora teso all'interno dell'esecutivo sul nodo deficit. Lega e M5S non mollano e continuano a puntare a una soglia del 2,4-2,5%. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, contrariamente a quanto fatto trapelare inizialmente, non avrebbe partecipato alla riunione politica del pomeriggio alla quale hanno preso parte soltanto il premier, Giuseppe &...