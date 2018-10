M5s-Lega | chi vuole uccidere il governo del cambiamento?

Asse Lega-M5s - strani segnali Suona l'allarme in Forza Italia : Il timore di una saldatura politica tra Lega e Cinquestelle è sempre più forte sia dalle parti di Forza Italia che di Fratelli d'Italia. E il campanello d'allarme fatto Suonare da Silvio Berlusconi a Milano è il segnale che lo scenario della "nuova alleanza" finora soltanto sussurrato tra i corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama ora inizia a essere percepito come prospettiva possibile e concreta.Anna Maria Bernini vede profilarsi un bivio, ...

Perché Lega e M5s vogliono rovesciare l'ordine politico europeo : I mismatch tra economia e politica si accentua ogni giorno che passa. Il governo ha finalmente presentato la Nota al documento di politica di bilancio. Per il ministro dell'Economia e delle Finanze essa prefigura una legge finanziaria che sarà

Perché Lega e M5s vogliono rovesciare l’ordine politico europeo : Per il ministro dell’Economia e delle Finanze la Nadef prefigura una legge finanziaria che sarà «coraggiosa e responsabile. Tuttavia, tra gli economisti (così come riportato anche da questo giornale), sono in molti ad avere dubbi sulle previsioni avanzate in quella Nota...

In Europa la Lega lascia indietro il M5s : la mossa per dar vita al fronte sovranista : La reazione europea al Def non è solo Legata alla manovra, il vero e proprio timore è quello che può accadere alle elezioni europee. La paura è che Socialisti e Popolari , le due forze politiche che ...

In calo M5s - la Lega avanza e sfiora il 34 per cento : ... Lega in calo, M5S torna primo partito ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI Secondo un sondaggio condotto il 18 settembre da Gpf per Affaritaliani.it, il Movimento Cinque Stelle torna la prima forza politica d'...

Forza Italia - è crisi con la Lega? Berlusconi attacca Salvini : 'Sottomesso a M5s' : Silvio Berlusconi torna a parlare. Lo fa nell'appuntamento rappresentato dalla tre giorni di Forza Italia, organizzata da Maria Stella Gelmini a Milano. L'occasione è stata proficua per fornire il proprio punto di vista su quello che è l'attuale momento politico Italiano e dire la sua su quello che oggi sembra un rapporto scricchiolante tra il suo partito e la Lega. Sospetti che erano vivi gia' da qualche tempo, ma che vengono acuiti da ...

Piero Angela contro il governo Lega-M5s/ Video - "Creare debito pubblico e spread è molto grave" : Piero Angela contro il governo, Video: il divulgatore scientifico ospite di Massimo Gramellini a Le parole della settimana critica le politiche che creano debito pubblico e spread.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 23:12:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Governo M5s-Lega al 64% : Forza Italia e Pd arrancano : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo M5s-Lega al 64%, Forza Italia e Pd arrancano. Continua a crescere il partito di Matteo Salvini(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:32:00 GMT)

Sondaggi elettorali : la Lega continua a crescere e sfiora il 34% - in difficoltà il M5s : Gli ultimi Sondaggi confermano la continua ascesa della Lega, che sfiora il 34% dei consensi, quasi il doppio rispetto alle elezioni del 4 marzo. In difficoltà, invece, il MoVimento 5 Stelle che si ferma al 28,5%, in calo rispetto a un mese fa. Regge il Partito Democratico, pur restando al di sotto del dato di marzo.continua a leggere

Sondaggio - Lega sfiora il 34% - M5s cala : ANSA, - ROMA, 06 OTT - Lega in crescita, al 33,8%, e M5s al 28,5%, in flessione di 1,5 punti rispetto a un mese fa. Sono i risultati della rilevazioni di Ipsos, in un Sondaggio per il Corriere della ...

Giuseppe Conte - la bomba di fango nella settimana più dura per Lega e M5s : 'Come è diventato professore' : bomba di fango su Giuseppe Conte , nei giorni più delicati per il governo di Lega e M5s . Dalle pagine di Repubblica arriva un affondo piuttosto imbarazzante sul premier: si parla di 'un concorso tra ...