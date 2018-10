M5S - domani al via regionarie Piemonte : ANSA, - ROMA, 8 OTT - "domani, martedì 9 ottobre, gli iscritti al MoVimento 5 Stelle residenti in Piemonte e abilitati a votare su Rousseau, si ricorda che da Statuto possono votare gli iscritti entro ...

La voce della Politica Domani 30 settembre incontro Mattia - M5S - a Potenza : Gruppo 8: Imprese e artigianato; Turismo, cultura, arte e spettacoli. Tutti coloro che vogliono suggerire idee e proposte sono invitati a scrivere: programma.basilicata.m5s@gmail.com

Manovra - M5S chiede deficit al 2 - 4% - la Lega valuta. Conte : numeri? Domani dopo il CdM : Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria parlando della prossima Manovra al convegno di Confcommercio. Il ministro ha assicurato che il reddito di cittadinanza sarà in Manovra, ...

Salvini : rifarei domani mattina alleanza con M5S - gente seria : "L'alleanza con M5s la rifarei domani mattina, è gente seria, con voglia di lavorare". Lo ha detto Matteo Salvini, ospite di 'Domenica Live' su Canale 5. Il leader della Lega e vice premier e ministro dell'Interno ha anche detto a proposito del reddito di cittadinanza, punto di forza elettorale di M5s, che il tema c'è nel programma di governo ed "è giusto che ci sia, so ...

Comitato Cittadino a 5 Stelle anti vitalizi - Cristiano Zanella : ' M5S PARTE CIVILE DOMANI Al Tribunale di Bolzano nel processo penale nei ... : Ad oggi sembra che la Regione non si costituisca PARTE CIVILE, fatto molto indicativo su come la questione vitalizi sia stata gestita dalla politica nostrana in modo perlomeno poco chiaro. * ...

Franceschini : 'Lega-M5S possono governare 20 anni - dobbiamo puntare a farli cadere domani' : In occasione della Festa de l'Unita' nazionale in corso di svolgimento a Ravenna, questo mercoledì 5 settembre, è intervenuto Dario Franceschini, ex ministro dei beni culturali e in passato segretario nazionale del PD [VIDEO], partito di cui attualmente è parlamentare. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto il deputato ferrarese sul palco della kermesse romagnola. Franceschini: 'Salvini molto più pericoloso di come era Berlusconi: ora ...

Di Maio : “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti - M5S non è più disposto a dare soldi alla Ue” : Di Maio: “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti, M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” Di… L'articolo Di Maio: “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti, M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” proviene da Essere-Informati.it.