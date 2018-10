' L' uscita dall' UE e dall' Euro non è all' ordine giorno' | Salvini

Gli investitori stranieri ora temono l'uscita dell'Italia dall'euro : Negli ultimi anni i governi guidati dal Pd hanno chiuso gli esercizi in rosso. Ora l'esecutivo gialloverde programma un disavanzo al 2,4% nel 2019. E su Luigi Di Maio si scatena la bufera. Il vicepremier del M5S si sente discriminato: i governi precedenti hanno fatto di peggio, accusa.Come riporta il Corriere, gli investitori percepiscono però qualcosa dell'Italia che li respinge, anche se sulla carta il deficit non sta cambiando di molto dai ...

Italia - l'uscita dall'euro è possibile : cds - la mossa degli investitori che lo dimostra : I Cds, per la cronaca, sono una sorta di polizza assicurativa : se lo Stato non è in grado di pagare i creditori nei tempi previsti, chi ha comprato questo tipo di prodotto ha diritto a un pieno ...

Non ci sarà né un rimpasto di governo - né l'uscita dall'euro - assicura Di Maio al Corriere : Non ci sarà alcun rimpasto nel governo gialloverde, assicura Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera, con la quale il vicepremier risponde alle voci che vorrebbero Alessandro Di Battista in procinto di andare alla guida della Farnesina, Paolo Savona al posto di Giovanni Tria al ministero di via XX Settembre e fuori dalla compagine governativa Danilo Toninelli (Trasporti) e Giulia Grillo (Sanità). ...

Manovra - Borghi (Lega) : “In unione monetaria normale lo spread non esiste. uscita dall’euro? Non è nel contratto” : “Lo spread a 300? Certo che uno deve essere preoccupato, il problema è che qualcuno ci sta guadagnando molto e lo si fa in un sistema sbagliato perché in un’unione monetaria normale lo spread non dovrebbe esistere”. Claudio Borghi, mentre a Palazzo Chigi è in corso il vertice di governo sul Def, commenta la chiusura odierna del differenziale dei titoli di Stato italiani. “È indubbio che ogni scelta politica è in se una ...

Borghi torna a evocare l'uscita dell'Italia dall'euro : serve una propria moneta : In realtà noi semplicemente vogliamo fare le politiche che in questo momento sono il minimo indispensabile per permettere alla nostra economia di stare un pò meglio', ha detto ancora il presidente ...

Manovra - Di Maio “No uscita dall’Euro - team mani di forbici”/ Ultime notizie “Il Pd si vuole estinguere” : Manovra, Di Maio sul Def “Il più grande piano di investimenti della storia”. Ultime notizie, l'intervista del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico ai colleghi di SkyTg24(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 16:02:00 GMT)

Nintendo è uscita vittoriosa dalla causa legale contro l'azienda di noleggio kart MariCar : Nintendo ha fatto sapere oggi di aver vinto la causa legale contro l'azienda giapponese MariCar.Come riporta GearNuke, MariCar si occupa di noleggio kart in varie regioni del Giappone e Nintendo ha deciso di citarla in giudizio con l'accusa di violazione di copyright e di aver danneggiato il brand Mario kart. Nintendo ha ricevuto 10 milioni di Yen e MariCar è stata condannata a non usare più nulla relativo a Mario kart. Dopo la sentenza Nintendo ...

Massimo Giletti/ Il giornalista si racconta : dall’uscita dalla Rai all'attentato di via Fauro (L’intervista) : Questa sera, giovedì 27 settembre, durante L’intervista in onda in seconda serata su Canale 5, Maurizio Costanzo incontra Massimo Giletti, giornalista e conduttore di La7.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:15:00 GMT)

La vera emergenza è l’emigrazione in uscita dall’Italia : Nei momenti più accesi del confronto sull'immigrazione, in Italia si sono diffusi richiami alle due grandi migrazioni nostrane: quelle che hanno seguito Unità d'Italia e Seconda Guerra Mondiale. L'idea era quella di sottolineare quante difficoltà e odio abbiano incontrato i nostri connazionali e, quindi, incoraggiare atteggiamenti di maggiore apertura.Anche il Ministro degli Esteri del Lussemburgo ha recentemente ricordato ...

Musica - a Verona si festeggiano i 40 anni dall’uscita di “Sotto il segno dei pesci” di Antonello Venditti : Un classico della Musica italiana dal titolo Sotto il segno dei pesci ha appena raggiunto il traguardo dei 40 anni dalla sua uscita. 40 anni festeggiati da colui che lo ha creato, Antonello Venditti, con uno speciale concerto all’Arena di Verona nella serata di domenica. Oltre tre ore di Musica, tanti ospiti sul palco (e in collegamento video, come Francesco Totti dopo l’esecuzione di Giulio Cesare) e tante emozioni nonostante alcuni ...

Brexit - congresso Labour : “Ok all’ipotesi di un referendum bis sull’uscita dall’Ue” : Il Labour britannico apre all’opzione di un referendum bis sulla Brexit. Lo ha deciso la conferenza annuale del partito di Jeremy Corbyn, a Liverpool, approvando a valanga una mozione che prevede esplicitamente la possibilità di invocare un secondo voto popolare sull’esito dei negoziati con Bruxelles, seppure in subordine rispetto alla prospettiva di elezioni politiche anticipate, in caso di un ‘no deal’ o di un accordo con ...

Giulio Tremonti : 'È necessario ponderare le fughe in avanti sull'uscita dall'Euro' : Soppesare bene le fughe in avanti sull' uscita dall'euro , 'perché ci sono delle responsabilità strutturali e i mercati finanziari così come il legislatore devono rendere conto ai pensionati dell'...

Paolo Savona : “Sulla manovra nessun conflitto”/ “uscita dall'Euro? Bisogna esser pronti a tutto” : Paolo Savona, ministro degli Affari Europei, è intervenuto a "In mezz'ora in più" dove ha assicurato che il gruppo di lavoro - Conte, Salvini, Di Maio - lavora in grande armonia(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 11:36:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 al via dalla caverna tra l’uscita di seno di Silvia Provvedi e la prima puntata con Francesco Monte : Il Grande Fratello Vip 2018 prende il via oggi, 24 settembre, su Canale 5 con la prima puntata in diretta condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini ma, in realtà, ha già preso il via questa notte. Mediaset Extra ha acceso i riflettori sulla nuova edizione della versione vip del reality e, in particolare, sulla caverna dove proprio qualche ora fa hanno fatto il loro ingresso Le Donatella, Walter Nudo e Maurizio Battista. Le prime si sono ...