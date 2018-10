L' uomo e il robot | alleati del futuro

Quando i robot lavorano con l’uomo : (A cura di Arash Ajoudani, coordinatore HRI2 presso l'Istituto Italiano di Tecnologia)Le lesioni all'apparato muscolo scheletrico rappresentano oggi la più diffusa categoria di malattie correlate al lavoro negli stati industrializzati e si stima costino all'Unione Europea circa 240 miliardi di euro ogni anno, da tradursi in calo della produzione e assenza giustificata dei lavoratori dal posto di lavoro.Per risolvere questo problema, sono ...

Robot agricoli e interazione emotiva tra uomo e animale al Festival della Robotica 2018 : Si avvicina e si arricchisce di convegni e settori la seconda edizione del Festival Internazionale della Robotica in programma a Pisa dal 27 settembre al 3 ottobre 2018. La “sette giorni” della Torre Pendente il 28 settembre fa tappa, con due appuntamenti, nel Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. “I Robot agricoli per l’agricoltura sostenibile del domani” è il titolo del work-shop che si svolgerà nella Sala Gronchi sotto la ...

Marte - astronavi interplanetarie gru spaziali e robot per costruire igloo ai poli. Così l’uomo conquisterà il Pianeta Rosso : astronavi interplanetarie, gru spaziali e robot per costruire igloo ai poli per preparare la missione umana su Marte. La data fissata per il 2030 che sembrava diventata all’improvviso incerta potrebbe essere invece rispettata dalla Nasa. E scienziati e ricercatori continuano a studiare per portare il primo uomo sul Pianeta Rosso. Anche se in qualche mondo con il rover Curiosity qualcosa fatto da noi laggiù c’è già arrivato. Su Marte ...

Storie in 60" : L'uomo del futuro con le braccia robot : L’uomo del futuro potrebbe avere due braccia in più, robot. In Giappone due università hanno realizzato il il prototipo di uno “zaino” con due braccia meccaniche telecomandate in remoto. Un’idea che potrebbe cambiare presto la vita di molte persone.

Silvia Candiani : “Per guidare Microsoft un robot avrebbe scelto un uomo - non me” : Da piccola, Silvia Candiani voleva essere una principessa o Marie Curie? «Entrambe, nella mia famiglia era scontato che non esistessero lavori da donna o da uomo». Oggi, a 48 anni, sposata e con due figli, è amministratore delegato di Microsoft Italia. Dopo Vodafone, McKinsey e San Paolo Imi, nel 2010 è entrata in Microsoft, e dal settembre 2017 è ...

