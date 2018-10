L’Uomo del Giorno | Zvonimir Boban | indimenticato giocatore del Milna

L’Uomo del Giorno : Ola Aina - forte difensore del Torino : Ola Aina è nato a Southwark, il 8 ottobre 1996, è un calciatore inglese naturalizzato nigeriano, difensore del Torino in prestito dal Chelsea e della nazionale nigeriana. Il 14 agosto 2018 viene acquisito in prestito con diritto di opzione dal Torino. Esordisce in campionato il 19 agosto in Torino-Roma (0-1) valevole per la prima giornata di campionato entrando al posto di De Silvestri uscito per infortunio al 24′ del pt. SCARICA ...

L’Uomo del Giorno : Dida - forte portiere del Milan per 9 stagioni : Dida è nato a Irará, il 7 ottobre 1973, è un ex calciatore brasiliano, di ruolo portiere. È stato campione del mondo con la Nazionale brasiliana nel 2002. Considerato uno dei migliori portieri degli anni duemila,è uno dei quattro calciatori ad aver vinto due edizioni del Mondiale per club con due squadre differenti: il Corinthians nel 2000 e il Milan nel 2007; gli altri tre sono Fábio Santos e Danilo, che hanno vinto la competizione con il ...

L’Uomo del Giorno : Diego Costa - forte attaccante dell’Atletico Madrid : Diego Costa è nato a Lagarto, il 7 ottobre 1988, è un calciatore brasiliano naturalizzato spagnolo, attaccante dell’Atlético Madrid e della nazionale spagnola. Dapprima legato alla nazionale brasiliana, nel 2014 ha deciso di giocare con la Spagna. attaccante capace di segnare con regolarità, forte fisicamente e dotato di una buona tecnica individuale, è rapido nello scatto e abile nel gioco aereo. Ottimo tiratore, è in grado di ...

Martin Jørgensen è nato il 6 ottobre 1975, è un ex calciatore danese, di ruolo centrocampista. Dopo 7 anni con l'Udinese e 6 anni con la Fiorentina è tornato a giocare Aarhus in Danimarca. Attualmente è collaboratore tecnico nella nazionale del suo paese.

L’Uomo del Giorno : Mohamed Kallon - giocatore giramondo con un’esperienza all’Inter : Mohamed Kallon è nato a Freetown, il 6 ottobre 1979, è un ex calciatore e allenatore di calcio sierraleonese, attuale tecnico della nazionale Under-17 del Sierra Leone. Inizia la sua carriera in Sierra Leone, mettendosi subito in luce. Viene poi acquistato dall’Inter che lo gira in prestito biennale al Lugano. Il 25 giugno 1997 passa in prestito al Bologna: con i felsinei esordisce in Serie A il 19 ottobre, contro il Parma. Il 27 ...

L’Uomo del Giorno : Careca - bandiera del Napoli : Careca è nato a Araraquara, il 5 ottobre 1960, è un ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante. È considerato tra i più forti attaccanti della sua generazione, e uno dei migliori brasiliani di ogni tempo. Era un attaccante veloce, potente e dotato tecnicamente. Il suo piede naturale era il destro, ma sapeva calciare bene anche con il sinistro. Era anche abile nei colpi di testa; il suo senso della posizione lo aiutava nel trovarsi al ...

L’Uomo del Giorno : Kevin Mirallas - forte attaccante della Fiorentina : Kevin Mirallas è nato a Liegi, il 5 ottobre 1987, è un calciatore belga di origini spagnole, attaccante della Fiorentina, in prestito dall’Everton e della nazionale belga. Dopo aver iniziato con le giovanili dello Standard Liegi, nel 2004 abbandona il Belgio per giocare con i francesi del Lilla. Fa il suo debutto il Ligue 1 il 7 maggio 2005 contro il PSG e dopo tre minuti dall’entrata in campo segna il gol vittoria. Il 20 ...

L’Uomo del Giorno : Mauro Camoranesi - campione del Mondo nel 2006 : Mauro Germán Camoranesi è nato aTandil, il 4 ottobre 1976, è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino naturalizzato italiano, di ruolo centrocampista. È stato campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 2006. Esterno destro rapido, l’esordio da professionista avviene in Messico, al Santos Laguna, dopo essersi formato in club argentini. Nel 1997 si trasferisce a Montevideo, Uruguay. Nello stesso anno torna in Argentina, ...

L’Uomo del Giorno : Cristiano Lucarelli - goleador del Livorno : Cristiano Lucarelli è nato a Livorno il 4 ottobre 1975, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, tecnico del Livorno. Nel 2004-2005 è stato il capocannoniere della Serie A. Fortemente attaccato ai suoi tifosi ed ai colori della sua città, col suo procuratore Carlo Pallavicino ha scritto il libro Tenetevi il miliardo,[1] dove Lucarelli dichiara l’amore per la squadra della sua città natale e di essere ...

L’Uomo del Giorno : Zlatan Ibrahimovic - grande goleador di Juve - Inter e Milan : Zlatan Ibrahimovic è nato a Malmö, 3 ottobre 1981) è un calciatore svedese, attaccante dei L.A. Galaxy. In carriera si è aggiudicato due campionati olandesi (2001-02 e 2003-04), una Coppa d’Olanda (2001-02) e una Supercoppa olandese (2002) con l’Ajax, tre campionati italiani consecutivi (dal 2006-07 al 2008-09) con l’Inter e uno (2010-11) con il Milan, due Supercoppe italiane (2006 e 2008) con l’Inter e una (2011) ...

L’Uomo del Giorno : Jackson Martínez - grande bomber con il Porto : Jackson Martínez è nato a Quibdó, il 3 ottobre 1986, è un calciatore colombiano, attaccante del Portimonense, in prestito dal Guangzhou Evergrande. Prima punta forte fisicamente, in grado di sostenere l’intero peso offensivo della squadra, possiede un’ottima progressione palla al piede. Destro naturale, ma in grado di calciare con entrambi i piedi, nel novero delle sue apprezzabili qualità tecniche rientrano un ottimo fiuto del ...

Roberto Firmino è nato a Maceió, il 2 ottobre 1991, è un calciatore brasiliano, attaccante del Liverpool e della nazionale brasiliana. Il suo ruolo è quello di trequartista centrale, ma sa disimpegnarsi anche da prima punta. Molto disciplinato tatticamente, mostra grande altruismo verso i propri compagni. Inoltre, possiede ottime abilità tecniche che mette in mostra durante gli uno contro uno.