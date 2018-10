Lulic non molla | standing ovation Sergej | un fantasma in vacanza

ilmessaggero

: RT @F_prod_42: Il carisma de Lulic, Radu, Immobile, Acerbi, Leiva. Ora questo ci serve. Non accuse decontestualizzate e non circostanziate… - 58Caterina : RT @F_prod_42: Il carisma de Lulic, Radu, Immobile, Acerbi, Leiva. Ora questo ci serve. Non accuse decontestualizzate e non circostanziate… - beer_goglio : RT @F_prod_42: Il carisma de Lulic, Radu, Immobile, Acerbi, Leiva. Ora questo ci serve. Non accuse decontestualizzate e non circostanziate… - puffasgirl_ : RT @F_prod_42: Il carisma de Lulic, Radu, Immobile, Acerbi, Leiva. Ora questo ci serve. Non accuse decontestualizzate e non circostanziate… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Torna in alto in classifica, la Lazio, nonostante non voli certo come un tempo in campo. Soffre troppo, sbaglia tanto, ma è normale dopo Francoforte e un altro derby perso. L'impressione è che questo ...