Luca | 23 anni | ha un raro tumore alle ossa | al via raccolta fondi per curarsi negli Usa

Vercelli. Luca - 23 anni - si schianta con l’auto e muore davanti al fratello : L'incidente ieri sera intorno alle 21 e 30: Luca Carè per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua automobile schiantandosi contro un muro. A pochi metri di distanza il fratello, che ha assistito alla scena.Continua a leggere

“Una morte orribile”. Addio Luca - scomparso a 25 anni e ritrovato così : Era scomparso nel pomeriggio di mercoledì 3 ottobre nella zona dell’alto lago di Como. Per lui si erano mobilitati tutti: amici, parenti e concittadini. Ma per Luca Rivadossi, pastore di 25 anni, la vita aveva in serbo una tragica fine. Il giovane è stato trovato morto in un dirupo sui monti di Dosso del Liro, nella zona dell’alto lago di Como. Il cadavere del giovane è stato avvistato nel primo pomeriggio di oggi dai vigili del ...

Condanna a 12 anni di carcere per Luca Traini. Il 28enne ferì immigrati : Il 28enne di Tolentino, il 3 febbraio scorso aveva seminato il panico a Macerata, sparando contro gli immigrati che incontrava sul suo percorso, ferendone sei.

Il raid xenofobo di Macerata : 12 anni a Luca Traini Riconosciuto l’odio razziale : L’estremista di destra sparò il 3 febbraio scorso nel centro della città marchigiana contro sei migranti. Il procuratore Giovanni Giorgio aveva chiesto 22 anni per strage aggravata dall’odio razziale ridotti a 12 per via della scelta del rito abbreviato

