L’orrore della cannibale dodicenne | Ho mangiato il suo cuore ma il cervello era

ilgiornale

: No. I 2000 euro IN ABBONAMENTI li “dona” la palestra, non Corona. Palestra che ha chiamato Corona per farsi lo spot… - stanzaselvaggia : No. I 2000 euro IN ABBONAMENTI li “dona” la palestra, non Corona. Palestra che ha chiamato Corona per farsi lo spot… - annatrieste : 'L'orrore della guerra passa attraverso il corpo delle donne'. Perciò il #Nobel per la Pace a #DenisMukwege (medico… - felice7feliz : RT @Internazional_I: Le condizioni violente e malsane nell’insediamento dei rifugiati di Moria stanno esacerbando l’orrore della fuga dal c… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Come una, ha cotto eile ilsua vittima. L"orrendo crimine è stato commesso da una ragazzina russa di 12 anni, che insieme al fidanzato 22enne ha ucciso eun uomo.Una vera e propria storia dell"orrore che ha scioccato gli agenti di polizia che hanno condotto l"arresto in località Novinka Village, fuori San PietroburgoLa teenager, scappata dalla sua famiglia di Sochi, ha confessato di aver tolto la vita al proprietariocasa dove era in affitto insieme al compagno, per poi smembrarlo e mangiarselo. I poliziotti hanno rinvenuto la testavittima nel forno a microonde dell"abitazione.Una confessione choc, nella quale la giovane ha raccontato di aver accoltellato l"uomo nel sonno, mentre il suo fidanzato ha utilizzato in seguito un"ascia per decapitarlo e mozzargli le braccia.Stando a quanto scrive il Daily Mail, al mattino i due ...