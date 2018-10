Loris Lento | veleno e prezzo

ideegreen

: @GiovanniToti Finalmente! Cercate di rimediare al governo più lento della storia... - loris_assi : @GiovanniToti Finalmente! Cercate di rimediare al governo più lento della storia... - loris_assi : RT @italiadati: Il lento avvicinamento verso la Grecia #spread #DEF -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) E’ uno di quei classici animali notturni che di giorno poltriscono alla grande per poi diventare iperattivi di notte, si chiamaed è un primate. Lo ricorderemo come il protagonista del celebre cartone animato ‘Madagascar’ in cui viene ritratto in formato fumetto ma in modo piuttosto fedele. Non è una esagerazione, infatti, quella della dimensione dei suoi occhi, lui li ha davvero così grandi e con la stessa eloquente espressione che ritroviamo nel film e che si fa tanta simpatia. Come non amare questo animaletto! Andiamo quindi a conoscerlo meglio. (altro…)Idee Green.