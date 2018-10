Loris Lento della Sonda

Loris Lento : veleno e prezzo : E’ uno di quei classici animali notturni che di giorno poltriscono alla grande per poi diventare iperattivi di notte, si chiama Loris Lento ed è un primate. Lo ricorderemo come il protagonista del celebre cartone animato ‘Madagascar’ in cui viene ritratto in formato fumetto ma in modo piuttosto fedele. Non è una esagerazione, infatti, quella della dimensione dei suoi occhi, lui li ha davvero così grandi e con la stessa eloquente ...