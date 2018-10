Loredana Lecciso torna a far parlare di sé | il messaggio d' amore per Al Bano non passa

AL BANO CARRISI TRA Loredana Lecciso E ROMINA POWER/ Video : "Alcuni passaggi non sono stati piacevoli" : Il triangolo formato da Al BANO CARRISI tra LOREDANA LECCISO e ROMINA POWER è stato protagonista in tv a Vite da Copertina condotto da Alda d'Eusanio. Ecco il dietro le quinte(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 19:46:00 GMT)

AL BANO CARRISI/ Tornerà al fianco di Romina Power o di Loredana Lecciso? (Domenica in) : Doppia presenza per Al BANO, di ritorno nel salotto di Domenica in anche per la puntata di oggi. In molti fan si chiedono se Tornerà con Romina Power o Loredana Lecciso(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 04:48:00 GMT)

Loredana Lecciso : "Con Al Bano una grande amicizia" : Loredana Lecciso, dopo l'ospitata in tv da Barbara d'Urso a Domenica Live, torna a parlare del suo rapporto con Al Bano: Tra me e Al Bano ci sono una grande amicizia e un'intesa speciale che ci permettono di vivere bene tutti i momenti che riusciamo a trascorrere assieme. Genitori di due figli, tra i due sembra che ci sia una nuova serenità. Nelle ultime settimane sono stati al centro dell'occhio mediatico. La famiglia Carrisi ha ...

Romina Power/ Rimane con Mara - ma questa volta parlerà di Al Bano e Loredana Lecciso? (Domenica In) : Romina Power, l'ex di Al Bano Carrisi si prepara a tornare a Los Angeles negli Stati Uniti d'America. È pronta per il saluto al pubblico di Mara Venier su Rai Uno. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:45:00 GMT)

La tv che non può fare a meno della saga Al Bano-Romina Power-Loredana Lecciso : Cosa ne sarebbe della televisione italiana senza la saga Al Bano-Romina Power-Loredana Lecciso? È la domanda che, con un sentimento misto di rassegnazione e cinismo, ci poniamo a maggior ragione in questo inizio di stagione fortemente segnato dalle vicende famigliari del cantante pugliese che, intanto, si tiene impegnato nell'annuncio reiterato e nelle puntuali smentite del suo ritiro dalle scene.Domenica in, Domenica live, Storie ...

Loredana Lecciso e Albano Carrisi - la clamorosa rivelazione da Barbara D'Urso : 'La crisi? Noi...' : Una rivelazione inattesa e dolorosa: Loredana Lecciso , ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live , ha parlato del suo rapporto con Albano Carrisi , spiegando di non essere tornata insieme al cantante ...

Loredana Lecciso : “Albano mi ha sempre detto di vedere Romina come una sorella” : Per aprire la nuova edizione di “Domenica Live”, Barbara D’Urso ha scelto come ospite Loredana Lecciso. La ex compagna di Al Bano è stata indirettamente coinvolta quest’estate per il ritorno di fiamma tra il cantante pugliese e la sua storica partner Romina Power e ha così deciso di dire la sua. La Lecciso ha precisato subito che non c’è nessun riavvicinamento con il suo ex marito: “Non smetterò mai di volere ...

Loredana Lecciso : 'Al Bano e io di nuovo insieme? Vi racconto la verità' : Barbara D'Urso apre Domenica Live con Loredana Lecciso . È lei l'ospite scelto per aprire la nuova edizione della trasmissione. Tema, ancora una volta, il rapporto con Al Bano e quello tra lui e ...

Domenica Live - Loredana Lecciso : “Non smetterò mai di voler bene a Al Bano” : Ospite a orologeria, Loredana Lecciso siede nel salotto di Barbara D’Urso, mentre pochi minuti dopo, a Domenica In, Romina Power si confronta con Mara Venier in una lunga e toccante intervista. Sull’eterna questione del presunto riavvicinamento con Al Bano, la Lecciso commenta: “Con Al Bano ci siamo abbondantemente chiariti. Sullo scatto di ferragosto credo che sintetizzi il grande affetto che ci lega. Le parole volano i fatti ...

“No - Romina…”. Loredana Lecciso a Domenica Live ironizza sulla forma fisica della Power. Oh - cosa dice! : Una nuova stagione di Domenica Live ha preso il via oggi. Barbara d’Urso torna in studio con il suo fortunato talk-show Domenicale. Fino a maggio 2019 le frequenze Mediaset vedranno Carmelita protagonista. Per lei quest’anno c’è un osso duro da battere: Mara Venier con la sua Domenica In. E che tra le due ci sia aria di sfida lo si intuisce anche dalla scelta degli ospiti per la prima puntata: mentre su Rai 1 arriva Romina Power, su Canale 5 si ...

Loredana Lecciso a Domenica Live : “Io e Albano non siamo tornati insieme” : Loredana Lecciso intervistata a Domenica Live parla del riavvicinamento con Albano Carrisi Loredana Lecciso è tornata in tv per smentire i recenti gossip sul suo conto. A Domenica Live la showgirl ha chiarito di non essere tornata insieme ad Albano Carrisi dopo la recente separazione. Nelle ultime settimane Loredana era stata avvistata di nuovo a […] L'articolo Loredana Lecciso a Domenica Live: “Io e Albano non siamo tornati ...

