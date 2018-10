L’opera di Banksy che si è autodistrutta ha raddoppiato il suo valore

gqitalia

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Le immagini dello psico-dramma che lo scorso fine settimana ha tenuto banco presso la sede londinese di Sotheby’s hanno rapidamente fatto il giro del mondo: quello che ha visto la celebre opera di“Girl with Balloon” autodistruggersi pochi secondi dopo essere stata battuta all’asta per oltre 1 milione di sterline è un momento destinato a rimanere impresso nella storia dell’arte contemporanea. E non solo perché si è trattato di una performance semplicemente sbalorditiva, studiata, attesa e reclamata in virtù della “necessità di distruggere”, ma anche perché sarebbe riuscita a raddoppiare ildell’opera stessa in una manciata di secondi. Il popolare street artist dall’identità mai confermata, subito dopo l’accaduto, ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una fotografia che ritraeva i volti sbigottiti dei presenti davanti alla ...