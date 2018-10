L' opera dei Vetrai alla corcianese Barbara Rotini

Spread - “la Bce studia nuova operazione di acquisti per limitare l’aumento dei tassi sui titoli di Stato” : Una nuova operazione di stimolo monetario, sul modello di quelle – “Operation twist” – messe in campo dalla Fed nel 1961 e nel 2011 per stabilizzare il mercato dei titoli di Stato. E’ questo, secondo il sito specializzato Market News, il piano allo studio della Banca centrale europea per continuare a calmierare gli Spread dopo la fine del quantitative easing, il programma di acquisto di bond iniziato nel marzo 2015 ...

Il presidente Inps contro la pace fiscale dei contributi : “operazione suicida” : Per il presidente dell'Inps, Tito Boeari, allargare la pace fiscali ai contributi non versati “è pericolosissimo, un’operazione suicida. La pace contributiva rischia di “vanificare i risultati raggiunti finora e diffusi oggi che sono invece incoraggianti e indebolirebbe la campagna di contrasto all’evasione e farebbe aumentare le prestazioni perché si matura il diritto ad andare in pensione prima e con importi più elevati".Continua a leggere

Esplosione nel deposito dei treni tre operai ustionati al volto e al torace : Il boato ha scosso la città. La squadra stava lavorando con la fiamma ossidrica per riavviare il motore di un mezzo

Esplosione alla stazione di Belluno : friulani due dei tre operai feriti : Secondo le prime ricostruzioni, uno scoppio nel vano motore di un macchinario con gru, utilizzato per la manutenzione dei binari, sarebbe all'origine dell'incidente verificatosi poco dopo le 16 di ...

Incidente alla Lamina di Milano : risarcite le famiglie di tre dei quattro operai morti in fabbrica : Il titolare in attesa dell'udienza preliminare. E' sotto inchiesta per omicidio colposo plurimo con l'aggravante della violazione della normativa in materia di sicurezza

'Ndrangheta - operazione dei carabinieri : tra i fermati anche un sindaco : Le indagini hanno fatto luce sugli interessi criminali della cosca Alvaro, una delle più agguerrite del mandamento tirrenico

Genova : al 58° Salone Nautico la presentazione dei risultati della campagna “operazione Delphis 2018” : Saranno presentati al 58° Salone Nautico di Genova i risultati della campagna di sensibilizzazione e di avvistamenti Operazione Delphis 2018, il tradizionale appuntamento di citizen science per i diportisti di tutto il Mediterraneo. Grazie all’aiuto di marinai e diportisti che partecipano attivamente all’azione ecologica, l’operazione Delphis realizza ogni anno una foto panoramica istantanea della presenza di cetacei e dello ...

operazione dei Carabinieri - sei misure restrittive per rapina e tentata estorsione : CASTROVILLARI , COSENZA, - Dalle prime ore della mattinata e' in corso un'Operazione che vede impegnati oltre cinquanta Carabinieri del comando provinciale di cosenza, con ausilio di unita' cinofile, ...

Stupefacenti - a Catania cabina di regia : operazione dei carabinieri - otto arresti : Catania - Oltre 50 carabinieri del Comando provinciale di Catania dalle prime ore del mattino stanno eseguendo tra il capoluogo etneo, Palermo e Siracusa un provvedimento restrittivo nei confronti di ...

Malore in piscina - operato d'urgenza il chitarrista dei Negramaro. La situazione : Articolo aggiornato alle ore 21 del 17 settembre 2018. Restano gravi ma stazionarie le condizioni di Lele Spedicato, il 37enne chitarrista dei Negramaro ricoverato da stamattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa di un'emorragia cerebrale. Al risveglio il musicista aveva accusato mal di testa e disturbi visivi e dopo essersi alzato dal letto si è accasciato perdendo conoscenza. ...

Un video sui maltrattamenti subiti dai maiali in un allevamento di Senigallia ha portato a un’operazione dei Carabinieri : La procura di Ancona ha ordinato all’unità per la tutela forestale dei Carabinieri di fare degli accertamenti in una struttura per l’allevamento di suini di Senigallia, in provincia di Ancona. Gli accertamenti sono stati disposti dopo che la procura aveva ricevuto The post Un video sui maltrattamenti subiti dai maiali in un allevamento di Senigallia ha portato a un’operazione dei Carabinieri appeared first on Il Post.

Atac - la lista dei creditori : tour operator - passeggeri beffati dalle emettitrici di biglietti - ex dirigenti e una diocesi : Studi legali, ex manager d’oro, tour operator italiani e stranieri, dipendenti passati e attuali che invocano ferie e tfr. E ancora, enti pubblici di tutti i tipi (ministero, Regione, altre società di tpl), addirittura la diocesi di Treviso. E, come se non bastasse, oltre 700 utenti del trasporto pubblico beffati dal malfunzionamento delle macchinette elettroniche. Supera gli 1,5 miliardi di euro il totale dei debiti di Atac, la società ...