Lombardia : a Pirellone conferenza su opportunità in Africa Subsahariana (2) : (AdnKronos) - All'incontro saranno presenti il direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Affari esteri Tommaso Sansone e la senatrice Tatiana Rojc componente della commissione Difesa al Senato. In rappresentanza dei 49 Paesi dell’Africa Subsahariana invitati, interverr

Lombardia : domani al Pirellone i vincitori del premio 'Lombardia è Ricerca' : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - domani, martedì 9 ottobre alle 10, al Pirellone di Milano, prima dell’ordinaria seduta di Consiglio regionale, saranno presentati in Aula i vincitori del premio internazionale 'Lombardia è Ricerca', istituito dalla legge regionale 29/2016 con l’obiettivo di riconoscere i

Festa dei nonni - 4.000 visitatori a Palazzo Lombardia e al Pirellone : A Palazzo Pirelli sono stati oltre 1.400 i cittadini che hanno visitato il Belvedere Jannacci e partecipato alle attivita' per i piu' piccoli: spettacoli circensi, animazione e laboratori floreali.

Lombardia : al Pirellone incontro su prospettive di sviluppo in Etiopia (4) : (AdnKronos) - Le priorità economiche e di investimento riguardano la produzione di energia idroelettrica, comparto di cui si punta divenire primi nel continente, il settore farmaceutico (che varrà 1 miliardo di dollari fra sette anni), la produzione e il trattamento di prodotti agricoli e allevament

Lombardia : al Pirellone incontro su prospettive di sviluppo in Etiopia (3) : (AdnKronos) - La delegazione etiope e il Console Spadafora hanno illustrato al numeroso pubblico presente, costituito soprattutto da imprenditori, alcuni dati a supporto delle politiche regionali e imprenditoriali lombarde. Dei 100 milioni di Etiopi, il 64% ha meno di 24 anni e l’aumento demografico

Lombardia : al Pirellone incontro su prospettive di sviluppo in Etiopia (2) : (AdnKronos) - Il presidente Alessandro Fermi ha parlato di un inizio di cammino che si apre proprio con questo convegno: "La strategia lombarda per l’Etiopia non è nell’ottica di aiuti economici fini a se stessi, ma di scambi, investimenti e cooperazioni tra le imprese della Regione e questo Paese,

Lombardia : al Pirellone incontro su prospettive di sviluppo in Etiopia : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - La pace tra Etiopia ed Eritrea, il cui conflitto durava dal 1998, oltre a normalizzare la regione africana con l’instaurazione di buoni rapporti tra i due Paesi, rappresenta un’occasione di sviluppo per una buona parte del Corno d’Africa. La nuova situazione infatti apre

Lombardia : valutazione politiche pubbliche - a Pirellone esperti a confronto (5) : (AdnKronos) - A fondamento dell’attività del Comitato, il Progetto Capire, illustrato da Valentina Battiloro (Asvapp: un’iniziativa promossa dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome che ha lanciato la metodologia. Grande interesse e apprezza

Lombardia : valutazione politiche pubbliche - a Pirellone esperti a confronto (4) : (AdnKronos) - "Un’intensa mattinata di confronto e di formazione, di condivisione di esperienze molto importanti, che contribuisce a rafforzare e diffondere il modello innovativo svolto dal Comitato -sottolinea la presidente Barbara Mazzali (FdI)-. E' onesto ammettere che purtroppo ancora spesso la

Lombardia : valutazione politiche pubbliche - a Pirellone esperti a confronto (3) : (AdnKronos) - "Occuparsi di controllo e valutazione significa impegnarsi in un’azione di profondo cambiamento culturale, sul piano politico ed istituzionale -spiega il vice presidente Borghetti-. Dopo cinque anni d’intensa attività, possiamo notare che sono stati compiuti molti passi avanti, ma che

Lombardia : valutazione politiche pubbliche - a Pirellone esperti a confronto (2) : (AdnKronos) - La seconda riguarda uno dei nodi vitali della democrazia, ovvero la competenza delle Assemblee legislative di controllare e valutare dall’esterno gli interventi pubblici. Infine, una corretta impostazione della valutazione non può prescindere dall’apporto dal basso delle competenze dei

Lombardia : valutazione politiche pubbliche - a Pirellone esperti a confronto : Milano, 25 set. (AdnKronos) - Che cosa succede dopo l’approvazione di una legge? Perché è necessario valutare l’efficacia delle politiche pubbliche? Come intervenire per meglio indirizzare gli interventi in un’ottica di problem solving? Questi i temi al centro del seminario 'Le politiche regionali f