Lombardia | a Pirellone conferenza su opportunità in Africa Subsahariana 2

Lombardia : a Pirellone conferenza su opportunità in Africa Subsahariana : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Le opportunità di investimento nell’ Africa Subsahariana , con particolare riferimento ai settori dell’agricoltura e della gestione delle acque, saranno al centro dell’evento che sarà ospitato a Cremona il prossimo 15 ottobre e che sarà presentato in conferenza stampa a Pa

Lombardia : domani al Pirellone i vincitori del premio ' Lombardia è Ricerca' : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - domani , martedì 9 ottobre alle 10, al Pirellone di Milano, prima dell’ordinaria seduta di Consiglio regionale, saranno presentati in Aula i vincitori del premio internazionale ' Lombardia è Ricerca' , istituito dalla legge regionale 29/2016 con l’obiettivo di riconoscere i

Festa dei nonni - 4.000 visitatori a Palazzo Lombardia e al Pirellone : A Palazzo Pirelli sono stati oltre 1.400 i cittadini che hanno visitato il Belvedere Jannacci e partecipato alle attivita' per i piu' piccoli: spettacoli circensi, animazione e laboratori floreali.

Lombardia : al Pirellone incontro su prospettive di sviluppo in Etiopia (4) : (AdnKronos) - Le priorità economiche e di investimento riguardano la produzione di energia idroelettrica, comparto di cui si punta divenire primi nel continente, il settore farmaceutico (che varrà 1 miliardo di dollari fra sette anni), la produzione e il trattamento di prodotti agricoli e allevament

Lombardia : al Pirellone incontro su prospettive di sviluppo in Etiopia (3) : (AdnKronos) - La delegazione etiope e il Console Spadafora hanno illustrato al numeroso pubblico presente, costituito soprattutto da imprenditori, alcuni dati a supporto delle politiche regionali e imprenditoriali lombarde. Dei 100 milioni di Etiopi, il 64% ha meno di 24 anni e l’aumento demografico

Lombardia : al Pirellone incontro su prospettive di sviluppo in Etiopia (2) : (AdnKronos) - Il presidente Alessandro Fermi ha parlato di un inizio di cammino che si apre proprio con questo convegno: "La strategia lombarda per l’Etiopia non è nell’ottica di aiuti economici fini a se stessi, ma di scambi, investimenti e cooperazioni tra le imprese della Regione e questo Paese,