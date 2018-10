Lo spread risale dopo la bocciatura dell' Ue | Piazza Affari in rosso

Milano chiude giù dello 0 - 23% - spread risale a quota 304 : Chiusura in ribasso per la Borsa di di Milano che perde lo -0,23% attestandosi a quota 20.526,31 punti, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che è volato a 304 punti nel finale, il top dal 29 maggio ...

spread apre in lieve rialzo a 272 punti. Piazza Affari risale subito dopo avvio negativo : Lo Spread tra Btp e Bund ha aperto in rialzo a 272 punti (per poi allargarsi a 276 punti) contro i 267 della chiusura di venerdì dopo essere arrivato a sfondare i 280 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 3,20%. avvio in negativo anche per Piazza Affari dopo il tonfo di tre giorni fa. Il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,53% a 20.602 punti, per poi annullare il calo dopo pochi minuti dall’avvio delle ...