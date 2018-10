Lo Spread chiude a 306 Borsa giù | banche e Juve sotto pressione Lo spread in

Lo Spread chiude a quota 303 punti. Borse - Milano maglia nera : -2 - 43% : Ancora alta tensione sui mercati per la manovra che si appresta a varare il governo gialloverde con lo spread sopra quota 300 punti base e Piazza Affari in calo di oltre due punti percentuali. Gli...

Spread oltre i 300 punti. Piazza Affari - maglia nera - chiude a -2 - 43% : In rosso anche le principali Borse europee. I mercati tremano per la manovra in deficit del governo giallo-verde e per il braccio di ferro tra Bruxelles e l'Italia - Il braccio di ferro tra Italia e ...

Borsa - Milano chiude in calo -1 - 30% - Spread Btp-Bund a 284 punti : Roma, 5 ott., askanews, - Finale di seduta in ribasso a Piazza Affari, con una dinamica che nel pomeriggio si è appesantita in tutta Europa. L'indice Ftse-Mib ha segnato un meno 1,30 per cento, mentre ...

Spread Btp Bund chiude in rialzo a 285 : ANSA, - ROMA, 5 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund chiude la settimana a 285 punti base, in rialzo dai 279 di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 3,42% , 3,32% ieri, .

Piazza Affari chiude in calo - -0 - 59% - - Spread sotto i 280 punti : Milano, 4 ott., askanews, - Chiusura in territorio negativo per Piazza Affari, che solo ieri aveva interrotto una lunga scia di segni meno: l'indice principale Ftse Mib ha ceduto lo 0,59% a 20.612 ...

Piazza Affari rimbalza e chiude a +0 - 84% Lo Spread in netto calo sotto quota 300 : "Il profilo di andamento del deficit vedra' nel 2019 un aumento contenuto rispetto al 2018 e un graduale ridursi negli anni successivi". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria spiegando che "per impostare la manovra il governo parte da un tendenziale del 2% nel 2019, se aggiungiamo 0,2 punti per gli investimenti si arriva gia' al 2,2 per cento e' pur con un deficit che ci allontana ...

Spread chiude in calo a 283 punti : ANSA, - ROMA, 3 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in deciso calo, a 283 punti base dai 303 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 3,31% dopo una fiammata al 3,44% ieri, ...

Spread chiude a 301 punti - Conte “Euro irrinunciabile”/ Borghi “meglio moneta propria” : Piazza Affari in rosso : Claudio Borghi (Lega), "Italia meglio con moneta propria": l'Euro affonda, lo Spread vola oltre 300 punti base. Dietrofront del parlamentare, "nessuna uscita, anche se la mia idea resta"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:35:00 GMT)

Milano chiude giù dello 0 - 23% - Spread risale a quota 304 : Chiusura in ribasso per la Borsa di di Milano che perde lo -0,23% attestandosi a quota 20.526,31 punti, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che è volato a 304 punti nel finale, il top dal 29 maggio ...

Spread chiude a 301 punti - euro a picco | Conte : 'Leuro è irrinunciabile' : A proposito della polemica sui tecnici del ministero dell'Economia, Di Maio ha chiarito: "Io quando ho parlato dei tecnici ho parlato dei tecnici di tutti i ministeri, ci sono persone che la politica ...

Alta tensione sui mercati : lo Spread chiude a quota 302 - Piazza Affari giù : Mentre il ministro dell'Economia Tria è tornato in anticipo da Lussemburgo per lavorare alla nota di aggiornamento del Def che Di Maio annuncia per domani in Parlamento, è attesa in serata ba Palazzo ...