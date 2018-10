Lo spread arriva a 300 Ancora giù le banche

ilgiornale

: La mia intervista s Borghi di oggi: “Voglio risolvere il problema. Sto pensando a uno spread con il tutor, come il… - lucatelese : La mia intervista s Borghi di oggi: “Voglio risolvere il problema. Sto pensando a uno spread con il tutor, come il… - tonitho : evvai, lo spread è a 298. alla prossima kaxxata (tra poco arriva), del porco leghista e o dell'elegantone campano,… - Frezzamarco63 : Due settimane senza campionato, sai dove arriva lo spread ! -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Lotra Btp decennale e Bund tedesco di pari durata apre in rialzo a 293,5 punti dai 279 della vigilia e i 285 della chiusura di venerdì e dopo un quarto d"ora dall"apertura della Borsa di Milano tocca quota 301, per poi scendere fino a 292.Anche questo lunedì sembra partire male. È una giornata difficile, l'ennesima sui mercati finanziari dopo il Def firmato dal governo gialloverde. Tanto che il rendimento del Btp decennaleal 3,58 per cento. Le vendite a Piazza Affari sono proseguite anche in questo inizio di settimana, anche se non c"è stato il grande crollo temuto, dopo le polemiche del week end.A un'ora dall"apertura delle contrattazioni sulla piazza di Milano (10:00) l"indice Ftse Mib è in calo dell"1,67 per cento. La situazione per leè pesante. Unicredit -2,43 per cento, Intesa -2,67 per cento (a 2,045 euro), Monte dei Paschi di Siena -4,79 per cento, Ubi ...