Lo batte Avdalyan in Russia il rigore più incredibile della Storia – VIDEO

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Avete mai visto un calcio dicome quello di Norik? Noi no e per questo ve lo proponiamo. L’autoreprodezza milita nella seconda squadra del Rubin Kazan. Rincorsa, capriola direttamente sul dischetto e rete. Portiere di sasso. Come si evince dalil calciatore russo colpisce il pallone di punta e poi … L'articolo Loinilpiùproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....