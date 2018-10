LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA | lunedì 8 ottobre Ceccon in finale

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : lunedì 8 ottobre. Italia a caccia di medaglie. Ceccon - Di Veroli - Valanzano e Maiorca ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , lunedì 8 ottobre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : lunedì 8 ottobre. Italia a caccia di medaglie. Ceccon - Di Veroli - Valanzano e Maiorca guidano la truppa tricolore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : domenica 7 ottobre. ITALIA D'ARGENTO : secondo posto per Marco De Tullio nei 400 stile e Martina Favaretto nel fioretto femminile

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : domenica 7 ottobre. Martina Favaretto centra la semifinale nel fioretto femminile

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : domenica 7 ottobre. Valanzano e Maiorca in finale nel pattinaggio - Ceccon avanti nel nuoto

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : domenica 7 ottobre. Italia all’assalto delle medaglie : ci sono Villa - Ceccon e Rogora : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, oggi domenica 7 ottobre incominciano le gare a Buenos Aires (Argentina). Prima giornata che prevede subito l’assegnazione di diverse medaglie e ci sarà tanta Italia impegnata in gara: spiccano soprattutto Giorgia Villa che incomincerà la sua avventura al corpo libero, Thomas Ceccon e Anna Pirovano nel nuoto, Laura Rogora nell’arrampicata sportiva. Gli azzurri ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Italia seconda! Argento stupendo - qualificate alle Olimpiadi 2020! Vince la Russia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica, concorso generale a squadre. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) è finalmente arrivato il giorno dei gruppi che oggi saranno protagonisti nell’all-around: sarà una prova davvero cruciale perché si assegneranno non solo le medaglie iridate ma anche tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le squadre che saliranno sul podio, infatti, staccheranno ...