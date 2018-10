L' Italia | felice | della ricostruzione contro l' ideologia della decrescita

CARLOTTA MAGGIORANA NON PERDE LA CORONA DI MISS Italia 2018/ Lei felice a Pomeriggio 5 : "Non avevo dubbi" : CARLOTTA MAGGIORANA PERDE la CORONA di MISS ITALIA 2018 per le foto di nudo? Oggi il verdetto, ma lei si dice tranquilla: "sono foto rubate durante un servizio fotografico".(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:52:00 GMT)

Italia - Barella : 'Abbiamo giovani di qualità'. E Benassi : 'Felice di essere qui' : TORINO - ' La Polonia è forte in ogni reparto, a centrocampo ma anche in attacco. Lo hanno dimostrato e dovremo essere bravi e attenti nell'affrontarli '. Lo ha detto il centrocampista azzurro, Nicolò ...

CALCIO / Coppa Italia . La sagra del gol non fa felice il Ravenna - passa l'Imolese : La cronaca del match. Pronti via e Galuppini svernicia la traversa dal limite. Poi è pioggia di reti: comincia Lanini, imbeccato da una verticalizzazione di Belcastro che affetta la difesa del ...

Cannavaro : 'Felice per il ritorno del Parma - ma la Juventus fa paura. E in Italia non torno...' - : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , l'attuale allenatore del Guangzhou Evergrande scaccia i brutti ricordi per concentrarsi sulle emozioni di una sfida mai banale, in particolare per chi l'ha ...