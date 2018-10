L' insicurezza del Parco San Paolo a Fuorigrotta | ' Siamo ancora senza i sistemi di

Delrio (PD) : "Il decreto di Salvini porterà insicurezza" : Il capogruppo del PD alla Camera Graziano Delrio è stato questa mattina ospite di Rainews24 dove, in qualità non solo di rappresentante dell'opposizione, ma anche nei panni di ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato intervistato a proposito del decreto del Governo Conte su Genova. Delrio ha detto:"Bisogna accelerare. Si è fatto molto con i proclami e poco con i fatti. Noi ci siamo resi subito disponibili, abbiamo dato ...

"C'è chi strumentalizza l'insicurezza - no al modello unico che annulla il diverso" : Per ben diciassette anni gli intrepidi fedeli hanno pubblicato e diffuso in clandestinità la 'Cronaca della Chiesa Cattolica'. Nessuna repressione del KGB è riuscita a sopprimerla. Tutto ciò ci ha ...

insicurezza alimentare nel Sahel : le agenzie alimentari dell’ONU s’impegnano a raddoppiare gli sforzi per ridurre fame e povertà : I responsabili dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e del Programma alimentare mondiale (PAM) si sono impegnati a rafforzare il sostegno agli sforzi regionali per affrontare la situazione critica della sicurezza alimentare e nutrizionale nel Sahel. Si stima che nell’attuale stagione magra siano circa 6 milioni le persone ...