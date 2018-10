Licia Colò felice per Niagara | la confessione sul Kilimangiaro

Licia Colò : «Il Kilimangiaro? È come un ex fidanzato» : Licia ColòLicia ColòLicia ColòLicia ColòLicia ColòLicia ColòLicia ColòChiedere a una donna sposata cosa pensi dell’ex fidanzato non è elegante, non è corretto, non è rispettoso. È questa la metafora a cui ricorre Licia Colò parlando di Alle Falde del Kilimangiaro, il programma che ha condotto per sedici anni e passato nelle mani di Camila Raznovich nel 2014. «È stato il mio programma per tanti anni ed è normale che tutti mi chiedano ancora ...

Licia Colò : «Torno alla Rai per salvare il pianeta - in super Hd» : Il titolo, Niagara-Quando la natura fa spettacolo, lo lasciava già intendere: il programma che ha visto tornare in Rai Licia Colò dopo 4 anni di assenza, che ha esordito lunedì scorso in prima serata ...

Niagara - Licia Colò ci era mancata. Ma il programma ha problemi di scrittura : Licia Colò torna in grande stile con Niagara, programma di documentari sulla natura partito stasera su Rai 2. La conduttrice viene da un biennio passato a Tv2000 con Il mondo insieme - trasmissione che manterrà anche in questa stagione tv - e basta vederla subito per capire che è entusiasta del suo rientro in Rai. Il suo garbo, il suo sorriso, il suo stupore sincero nel raccontarci le meraviglie del mondo.In una puntata inaugurale avente come ...

Niagara : Licia Colò fa spettacolo con la natura. Si comincia dall’acqua : Licia Colò Un nuovo spettacolo accenderà la prima serata di Rai 2. Da questa sera la magnificenza della natura trova spazio nel palinsesto della seconda rete grazie a Niagara, un viaggio alla scoperta della Terra. Licia Colò sarà la guida che racconterà in prima persona i teatri naturali della bellezza del Pianeta. Accompagnata dal drone Eli, che contribuirà a mostrare la bellezza dei luoghi da una prospettiva ancora più spettacolare, la ...

Licia Colò : età - altezza - peso - marito - figlia. Le curiosità sulla conduttrice : Licia Colò, chi si rivede in tv! Dopo anni di assenza – ben quattro – la conduttrice televisiva, ribattezzata da molti la ‘Alberto Angela’ al femminile, torna sul piccolo schermo – sempre in quota Rai – con “Niagara, quando la natura fa spettacolo” su RaiDue in prima serata. Lei, volto storico del programma diventato cult della cultura televisiva italiane (“Alle Falde del Kilimangiaro”) ...

Licia Colò a Blogo : "Torno in Rai con Niagara. Le polemiche per l'addio a Rai3? Il passato è passato" (VIDEO) : Stasera su Rai2 debutta Niagara (live su Blogo), il programma che segna il ritorno di Licia Colò nella tv pubblica. Intervistata da Blogo, la conduttrice ha spiegato che nella trasmissione porterà "i temi che mi appassionano da tutta la vita". Rispetto alle polemiche che avevano caratterizzato il suo addio dalla Rai (l'allora direttore di Rai 3 Andrea Vianello la sostituì a Kilimangiaro con Camila Raznovich), la Colò ha glissato così:Sono ...

