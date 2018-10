L' Europa e noi tra brontosauri e sovranisti

Luigi Di Maio avverte : “Questa Europa è finita - noi non arretriamo!” : Anche Luigi Di Maio esce gli artigli contro l’UE e spiega che non ci sarà nessuna retromarcia sulla manovra Nessuna retromarcia sulla manovra. Parola di Luigi Di Maio che rispedisce (metaforicamente) al mittente la lettera Ue. Il commisari Moscovici e Dombrovskis hanno bocciato le scelte di bilancio contenute nel Def, parlando di una “deviazione significativa dal percorso raccomandato dal Consiglio” che per l’Europa è ...

Golf - Molinari : 'Da noi un contributo alla compattezza dell'Europa' : 'In questi giorni a Parigi è stato molto emozionante sentire gridare 'Europe Europe' da spettatori di diverse nazionalità. Credo che abbiamo contribuito a dare un messaggio di compattezza e ci tengo a ...

Golf - Molinari : 'Da noi un contributo alla compattezza dell'Europa' : 'In questi giorni a Parigi è stato molto emozionante sentire gridare 'Europe Europe' da spettatori di diverse nazionalità. Credo che abbiamo contribuito a dare un messaggio di compattezza e ci tengo a ...

L’Europa non esclude l’ipotesi bocciatura. Salvini : noi andiamo avanti in ogni caso : Il clima (politico) è da guerra fredda. Sull’asse Roma-Bruxelles ieri il telefono è rimasto muto, ma la tensione altissima. Gli unici segnali sono arrivati a mezzo stampa, con il tentativo - reciproco - di non esasperare ulteriormente i toni. Almeno in questa fase. «Massimo dialogo con l’Ue» dice il premier Giuseppe Conte. «Non vogliamo andare allo...

L'Europa non esclude l'ipotesi bocciatura. Salvini : noi andiamo avanti in ogni caso : Il clima , politico, è da guerra fredda. Sull'asse Roma-Bruxelles ieri il telefono è rimasto muto, ma la tensione altissima. Gli unici segnali sono arrivati a mezzo stampa, con il tentativo - ...

Sassuolo - De Zerbi : 'La Juve quest'anno è la più forte d'Europa - ma noi ci proviamo : non partiamo sconfitti' : Forse c'è chi ha un talento naturale superiore al suo, ma grazie al sacrificio lui è arrivato sul tetto del mondo". Da Brescia alla sfida a CR7. E un'idea per il calcio italiano La sfida a CR7 è l'...

SALVINI - 'MERCATI? NOI MANTERREMO IMPEGNI CON GLI ITALIANI'/ Ministro - 'Pd ascoltava Europa e c'è più debito' : SALVINI, 'MERCATI? Noi MANTERREMO IMPEGNI con gli ITALIANI'. Il leader del Carroccio parla anche della flat tax e sulla sentenza del Tribunale di Geno

SALVINI - "MERCATI? NOI MANTERREMO IMPEGNI CON GLI ITALIANI"/ Ministro - "Pd ascoltava Europa e c'è più debito" : SALVINI, "Mercati? Noi MANTERREMO IMPEGNI con gli italiani". Il leader del Carroccio parla anche della flat tax e sulla sentenza del Tribunale di Genova dice:"Nome della Lega non si tocca".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:36:00 GMT)

Pd - Zingaretti : “Macron? Noi siamo diversi. Giusto difendere l’Europa - ma non appiattirsi su En Marche” : “Chi si definisce sovranista è il primo a mettere in discussione la sovranità: se muore la barriera europea qua arrivano tutti e si comprano tutto. Io non abbandono l’euro per andare sul rublo”. Così il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria Pd, Nicola Zingaretti, alla festa del Fatto quotidiano. Dopo le polemiche scaturite nel Pd dalla sua differenziazione rispetto a Emmanuel Macron, Zingaretti chiarisce: ...

Lazio - Peruzzi : “Girone di Europa League pessimo per noi” : “Guardando gli altri gruppi penso che il nostro sia il peggior girone possibile”. Ai microfoni di Sky Sport 24, il club manager della Lazio Angelo Peruzzi non utilizza giri di parole per esprimere il suo parere sul raggruppamento dei biancocelesti in Europa League. Non è andata bene alla squadra di Simone Inzaghi, che dovrà vedersela con Marsiglia, Eintracht e Apollon Limassol. “L’OM è una buona squadra con ottimi ...

Salvini e Orban sfidano Bruxelles : “La nuova Europa inizia da noi” : Si sa: Matteo Salvini è in campagna elettorale permanente. Ieri ha iniziato quella delle Europee di maggio. Primo spot, l’incontro a Milano, in Prefettura, con il premier ungherese Viktor Orban, l’uomo nero dell’Europa. Ed è stato subito un evento mediatico, con decine di accreditati, perfino la tivù giapponese, mezza Milano blindata e l’ulteriore ...

Salvini e Orban sfidano Bruxelles : "La nuova Europa inizia da noi" : ... mentre lui, annuncia, andrà in Nordafrica, Israele e Russia perché 'vogliamo avere buoni rapporti con tutti e una politica estera a 360 gradi' , occhio, però, che dopo un giro di 360 gradi si torna ...

Europa : Boccia - Pd - - Salvini-Orban lavorano per sfasciarla - noi per nuova Ue : Roma, 28 ago 18:42 - , Agenzia Nova, - Salvini e Orban lavorano per costruire un mondo di muri, fili spinati e per sfasciare l'Europa; le decisioni che prenderanno impattereranno,... , Com,

Crollo Genova - Interporto Sud Europa : noi emotivamente coinvolti : Napoli, 16 ago., askanews, - 'L'Interporto Sud Europa è vicino alla comunità di Genova, alle famiglie delle vittime, ai soccorritori e a tutti gli operatori del settore della logistica a cui esprime i ...