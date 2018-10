Letizia di Spagna in blu a Parigi | un trionfo su Brigitte Macron e Meghan Markle

Letizia di Spagna - lezioni di stile a Brigitte Macron e Meghan Markle : Letizia di Spagna ha affascinato il mondo, ancora una volta, durante il viaggio di Stato a Parigi al fianco del marito il Re Felipe. La coppia ha visitato la mostra Mirò, La couleur des reves accompagnata dal Presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. Con il suo look total blue (e non è la prima volta che incanta in blu), Letizia ha fatto impallidire la sempre elegantissima First Lady. E non solo, ha dato una lezione di stile a ...

Letizia di Spagna incanta in blu e batte Meghan Markle e Kate Middleton : Letizia di Spagna è splendida all’inaugurazione della nuova stagione del Teatro regio a Madrid. La Regina indossa un abito-pantalone monospalla, realizzato dallo stilista spagnolo Pedro del Hierro. Il suo look total-blue ricorda molto lo stile di Meghan Markle che adora pantaloni e smoking, ma questa volta la moglie di Felipe VI merita il titolo di “più bella del reame”. A 46 anni non conosce rivali e batte senza riserbo la ...

