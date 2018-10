Lega B | fiducia in Tar su caso Entella

Verona : scontro sull'aborto - per la Lega 'delitto abominevole'. Il Pd sfiducia la capogruppo : La mozione veronese che premia le iniziative di movimenti e associazioni cattoliche contro l'aborto, diventata un caso politico. La capogruppo Pd: 'Dimissioni, domanda prematura' dice -

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s - per il 44% aumenterà il debito pubblico : poca fiducia su Manovra : SONDAGGI POLITICI Elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Piepoli, Lega sfonda al 31% e regge il M5s al 30%, al netto delle perdite rispetto al 4 marzo. Pd perde ancora 2 punti(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Gaza - Hamas sfiducia Abu Mazen : "È un presidente ilLegale" : Mentre a Gaza si continua a morire, Hamas "sfiducia" Abu Mazen. La rottura è esplicita, totale, come mai era avvenuto negli ultimi 11 anni, dopo la conquista armata della Striscia da parte del movimento islamico. A sfiduciare Abu Mazen sono i parlamentari di Hamas che, per la prima volta, hanno affermato che l'attuale presidenza dell'Anp è "illegale" e che "non rappresenta più il popolo palestinese". Ma l'accusa più ...

Sondaggi politici/ Salvini il leader con più fiducia. Lega conta più di M5s nel Governo Conte : Sondaggi politici, il giudizio sul Governo Conte, dove secondo gli italiani la Lega sembra contare più del Movimento 5 Stelle. Il reddito di cittadinanza è visto come assistenzialismo(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:06:00 GMT)

Bufera su Casalino per audio contro tecnici Mef. Da Conte totale fiducia - fredda la Lega : Interviene anche il Ministero dell'Economia, attraverso finti che sottoineano: " L'attribuzione di risorse a determinate voci di bilancio piuttosto che ad altre non spetta alle strutture tecniche del ...

Genova - Lega e M5s : 'fiducia in Conte' : Dietro alla frase 'pieno credito', in realtà c'è tensione Legata all'attivismo del premier, mentre si allunga la lista degli indagati -

Governo - fonti Lega : Totale fiducia in Conte anche su Genova : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Milleproroghe : aula deserta - prima fiducia Governo M5S-Lega : Milleproproghe, in aula deserta passa la prima fiducia del Governo M5S-Lega. Provvedimento approvato con 329 voti favorevoli, 220 contrari e 4 astenuti.

MILLEPROROGHE - GOVERNO METTE LA FIDUCIA/ Pd contro M5s-Lega : illegittimo. Taglio da un miliardo alle periferie : MILLEPROROGHE 2018, la prima FIDUCIA del GOVERNO Lega-M5s: ultime notizie, deputati Pd occupano l'aula della Camera per iter "eversivo e non corretto". Cosa contiene il decreto?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 21:42:00 GMT)

Milleproroghe - arriva la prima fiducia del governo M5s-Lega : il Pd occupa l’aula : Il governo M5s-Lega pone, per la prima volta, la fiducia alla Camera sul decreto Milleproroghe. Non sono mancate le proteste del Partito Democratico, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia che hanno occupato l'aula di Montecitorio sedendosi ai banchi del governo.Continua a leggere

