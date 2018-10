Le Vie dei tesori - oltre 36mila visitatori nel primo weekend : oltre trentaseimila visitatori per il primo weekend palermitano de “Le Vie dei tesori” che “dimostra come sempre di essere il festival più amato della città“. Tre giornate di visite, con cittadini e turisti spalmati dal centro storico alle borgate in periferia. Ma risulta sempre il rifugio antiaereo sotto piazza Pretoria il luogo più amato: sono oltre mille i visitatori che hanno scelto di scendere la breve scaletta in legno che ...

Le Vie dei tesori - oltre 36mila visitatori nel primo weekend : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - oltre trentaseimila visitatori per il primo weekend palermitano de “Le Vie dei tesori” che "dimostra come sempre di essere il festival più amato della città". Tre giornate di visite, con cittadini e turisti spalmati dal centro storico alle borgate in periferia. Ma risul

Germania - sondaggio BaViera : Csu in caduta libera - ascesa dei Verdi. Male i populisti : ... è quello dei Verdi, che continuano la loro eccellente tendenza crescendo di un altro punto al 18%, posizionandosi così come seconda forza politica del Land meridionale superando la Spd, ferma all'11%...

Sul diVieto all'utilizzo dei sacchetti di plastica - a Messina - intervengono i consiglieri Argento e Cannistrà : La richiesta di misure atte a vietare la commercializzazione e la distribuzione degli shoppers in polietilene, dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili, operata dai consiglieri ...

Vietnam : trovati resti dei piloti di un aereo scomparso nel 1971 : Rinvenuti nella provincia settentrionale di Nguyen, in Vietnam, i resti di due piloti di un aereo da caccia da addestramento, che si è schiantato nel 1971: sulla montagna Tam Dao a Thai Nguyen sono stati trovati i resti dei due piloti e alcuni dei loro effetti personali, come guanti e parti di vestiti. Il velivolo MiG-21U è scomparso nel 30 aprile 1971 durante un volo di addestramento su un’area delle due province di Thai Nguyen e Vinh ...

FerroVie pronta a investire 6 miliardi nei treni dei pendolari : Gianfranco Battisti, nuovo ad delle Ferrovie dello Stato (Foto Piero Cruciatti / LaPresse) Dalle osservazioni sul piano industriale per il periodo 2019-2023 in audizione oggi alla Camera in Commissione Trasporti, il nuovo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, ha sottolineato due punti: un piano di investimenti di oltre 6 miliardi di euro per i treni destinati ai pendolari e l’apertura a valutare possibili ...

È MORTO ZANZA : MAURIZIO ZANFANTI RE DEI VITELLONI DI RIMINI/ Ultime notizie - seduttore seriale della RiViera : RIMINI, ZANZA è MORTO: addio al re dei VITELLONI. Ultime notizie, appartato con una 23enne, poi il malore. MAURIZIO ZANFANTI aveva 63 anni, ed era famosissimo in Riviera(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 20:24:00 GMT)

Milan - comunicato ufficiale : rimborso anticipato dei bond emessi a Vienna : Bisogna ricordare che ai tempi del closing, l'hedge fund di Paul Singer prestò 180 milioni alla Rossoneri Sport Investment Lux per consentire a Yonghong Li di acquistare il club da Fininvest. Tale ...

"LA RICERCA VieN DI NOTTE" IL 28 SETTEMBRE IN PUGLIA "LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI" È FIRMATA "ERN APULIA" : Altro focus su "Donne nella scienza", per conoscere le scienziate che hanno contribuito alle grandi scoperte scientifiche fino all'incontro con brillanti RICERCAtrici pugliesi. Particolare attenzione ...

Sicilia insolita - 20 luoghi nascosti tra le Vie dei Tesori : Oltre 400 luoghi d'arte, scienza e natura, molti dei quali aperti per la prima volta al pubblico, da scoprire con visite guidate e un contributo simbolico che va da 1 a 3 euro. Si comincia da Palermo ...

Le Vie dei Tesori a Ragusa - Noto e Modica : 8 mila ingressi : Le Vie dei Tesori a Ragusa, Noto e Modica assieme mettono in conto 8 mila ingressi, segno che il barocco è sempre qualcosa su cui scommettere

Lamezia - aperta mostra alla scoperta dei reati del fenomeno migratorio tra '800 e '900 : 'Molte le similarità con quanto avViene oggi' : Ad aprire il tavolo dei lavori la lettura, da parte di Margherita Gigliotti, di un articolo di giornale del Times datato "New York 1903", in cui la vicenda di cronaca raccontata risulta ...

Contratto di fiume - Terramare : 'Il numero dei Comuni riVieraschi cresce - ma il Consorzio si arena' : ... l'evento Uisp sviluppato da Terramare per la promozione del fiume attraverso lo sport. ' Lo scorso anno, proprio nell'ambito della stessa manifestazione a Buonconvento, parlammo di 'Comunità del ...