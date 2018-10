Le Pen | ' Italia fuori da euro? Per Salvini ora non è priorità' - ' Crisi economica colpa

ITALIA - MANCINI : "MAI PenSATO AD ALLAN"/ Ultime notizie - "Chiesa? Anche ai nostri tempi c'era chi si buttava" : ITALIA: out Cutrone, Romagnoli e D'Ambrosio. Al posto degli infortunati MANCINI convoca Piccini e Tonelli per le gare contro Ucraina e Polonia. Le parole del c.t. in conferenza stampa.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 17:51:00 GMT)

Salvini-Le Pen “Fronte della Libertà contro questa Ue”/ Marine “Italia fuori da Euro? Per lui non è priorità” : Matteo Salvini incontra Marine Le Pen a Roma: "Juncker e Moscovici sono nemici Ue. Europa ha calpestato tutti i valori". Duro attacco dei leader sovranisti: patto Italia-Francia rinnovato(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 17:43:00 GMT)

Salto con gli sci - doppio podio per l’Italia nell’ultimo atto dell’AlPen Cup a Predazzo : Malsiner e Sieff ancora protagoniste nella seconda giornata di Alpen Cup a Predazzo Ancora un duplice podio per l’Italia al femminile nell’ultimo atto dell’Alpen Cup di Salto e combinata nordica andata in scena a Predazzo grazie all’organizzazione dell’Unione Sportiva Dolomitica. Nel Salto speciale dal trampolino Hs104 la gardenese Lara Malsiner chiude al terzo posto, così come la fiemmese Annika Sieff che conclude pure lei sul gradino più ...

Ue boccia la manovra di governo|Il testo «L’Italia rispetti le regole e gli impegni» Pensioni - welfare - fisco : le cifre del def : I commissari Moscovici e Dombrovskis replicano alla nota del ministro Tria: «La legge di bilancio sia in conformità con le regole fiscali comuni».

Alitalia - cassa integrazione per 1500 diPendenti. Lo spettro della nazionalizzazione : L'ex compagnia di bandiera ha richiesto la prosecuzione della cigs fino al 23 marzo 2019. Venerdì 12 ottobre l'incontro con...

Taekwondo - Riga OPen 2018 : l’Italia punta sui giovani - Simone Crescenzi e Sofia Zampetti a caccia del podio : Una pattuglia giovane e compatta per puntare ad un buon bottino di podi. L’Italia si presenta a Riga, in Lettonia, con la consapevolezza di potersela giocare per le prime tre posizioni in svariate categorie. Una squadra nutrita è partita alla volta della città baltica. E a capitanarla è Simone Crescenzi, che nella categoria -63 kg andrà a caccia di un podio che andrebbe ad accrescere lo spessore di un atleta avvezzo ai piazzamenti di ...

Olimpiadi degli Scacchi 2018 : il Penultimo turno vede l’Italia sconfitta sia nel torneo oPen che in quello femminile : Stavolta la doppia sconfitta, per le formazioni italiane, arriva. Alle Olimpiadi Scacchistiche di Batumi, l’Italia open perde per 1-3 contro la più quotata Svezia, mentre la squadra femminile cede per 1,5-2,5 a Georgia 2 in un match che sulla carta si preannunciava del massimo equilibrio. Si preannuncia, dunque, un ultimo turno alla ricerca della riscossa per le nostre squadre, allo scopo di ottenere il miglior piazzamento possibile. La ...

Olimpiadi degli Scacchi 2018 : grande pari dell'Italia femminile con l'India; la Russia batte l'Italia oPen - ma Sabino Brunello patta con ... : ... gli uomini, pur perdendo con la superpotenza chiamata Russia, hanno visto Sabino Brunello strappare brillantemente una patta all'ex Campione del Mondo Vladimir Kramnik , uno dei giocatori più forti ...

Olimpiadi degli Scacchi 2018 : grande pari dell’Italia femminile con l’India; la Russia batte l’Italia oPen - ma Sabino Brunello patta con Kramnik : Se c’è una giornata in cui, alle Olimpiadi Scacchistiche 2018, ci si può disperare per esser rimasti senza vittorie, certamente non è quella odierna. I risultati dell’Italia nei tornei open e femminile lo dimostrano: gli uomini, pur perdendo con la superpotenza chiamata Russia, hanno visto Sabino Brunello strappare brillantemente una patta all’ex Campione del Mondo Vladimir Kramnik, uno dei giocatori più forti di sempre. Quanto ...

Spread - la nuova imPennata ha già fatto la prima vittima : le banche italiane. Il caso del Monte dei Paschi di Siena : La bufera finanziaria che si è scatenata sui titoli italiani, oltre agli effetti diretti di cui si è diffusamente parlato (l’impennata dello Spread ruba risorse preziose a investimenti e servizi, rende meno sostenibile il debito pubblico, incide sui risparmi delle famiglie e sui costi di finanziamento di cittadini e imprese, eccetera eccetera), rischia di produrre delle conseguenze indirette quasi altrettanto dolorose e devastanti per la nostra ...

Ingegnere in Usa. “In Italia costretti a elemosinare stiPendi da fame. Qui conta il lavoro di qualità” : “Siamo nel 2018, il mercato professionale è globale. E le mamme, specie Italiane, specie la mia, dovranno prima o poi farsene una ragione”. Maurizio Bocca ha 37 anni e viene da un piccolo paesino sul lago di Como, Pescate. Ha lasciato la prima volta l’Italia su un aereo diretto da Malpensa a Oulu, nord della Finlandia. Era il 15 settembre 2003: da allora non è più tornato. Oggi, dopo un dottorato, un post-doc in Usa e l’assunzione come ...

Olimpiadi degli Scacchi 2018 : l’Italia oPen torna a mettere la freccia e batte la Turchia - donne sconfitte dagli USA : Dopo alcuni turni in cui ha lasciato a desiderare, l’Italia open ha finalmente fatto sentire la propria voce all’interno delle Olimpiadi Scacchistiche in corso di svolgimento a Batumi, Georgia. Il successo che è arrivato, contro la Turchia per 2,5-1,5, ha grande importanza perché venuto dopo l’incredibile rischio corso col Nepal ieri e perché ha riportato Luca Moroni al centro dell’attenzione. Le donne, invece, hanno ...

Goilf – Italian Blind OPen : ottima prova di Mirko Ghiggeri : Italian Blind Open: bella prova di Mirko Ghiggeri. Si è imposto nel netto, categoria B2. Nelle categorie scratch vincono Sharon, Poincenoud e Kiefer Sul percorso del Golf Club Parco De’ Medici si è conclusa l’ottava edizione dell’ISPS Handa Italian Blind Open, al quale hanno preso parte 52 giocatori non vedenti, un torneo dai rilevanti contenuti sociali, oltre a quelli agonistici, che ha rafforzato il messaggio del golf come sport per ...

Pensioni - calendario pagamenti Ottobre 2018 : novità Card Inps e Poste Italiane : Pensioni, ultime notizie al 02/10 – Ecco il calendario ufficiale riguardante le giornate in cui bisognerà presentarsi presso gli sportelli bancari per riscuotere l’assegno Pensionistico. calendario pagamento delle Pensioni e norme di riferimento Fino al 2015, il pagamento dei trattamenti previdenziali da parte dell’Inps era previsto a partire dal secondo giorno bancabile del mese. Questo per effetto della Legge di Bilancio 2018 ...