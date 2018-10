Le Pen | Con Salvini una grande maggioranza all' Europarlamento

Fa sesso con la mucca e costringe un pony a Penetrarlo - contadino incastrato dai suoi video : Gli abusi sugli animali da parte del 50enne scoperti per caso quando l'uomo è stato sorpreso dalla polizia a condividere online due video e oltre trecento immagini pedopornografiche e di bestialità.Continua a leggere

F1 - Vettel : «Con VerstapPen chiarirò in privato» : SUZUKA - Sebastian Vettel vuole chiudere in privato la polemica con Max Verstappen scaturita dal Gp del Giappone. A Suzuka, durante il nono giro, il tedesco ha provato a superare il suo rivale per ...

MARINE LE Pen INCONTRA SALVINI : “INSIEME PER ALTERNATIVA UE”/ Video - “nasce il Fronte della Libertà” : Matteo SALVINI INCONTRA MARINE Le Pen a Roma: "Juncker e Moscovici sono nemici Ue. Europa ha calpestato tutti i valori". Duro attacco dei leader sovranisti: patto Italia-Francia rinnovato(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:00:00 GMT)

Ivana Nedved sexy : “io wag bianconera? Mai Pensato” [GALLERY] : 1/7 Instagram ...

Illy : alleanza nelle capsule con Jab - gruppo resta indiPendente : Milano, 8 ott., askanews, - Illycaffè ha siglato con il colosso Jab una partnership per la produzione e la distribuzione di capsule in alluminio a marchio Illy. Si tratta esclusivamente di un accordo ...

Salvini con Le Pen all'attacco dell'Ue : «Macron e Saviano? Spero non facciano selfie svestiti» : Matteo Salvini e Marine Le Pen, nuovo asse contro l'Europa. «Condividiamo la stessa idea dell'Europa, dell'agricoltura, del lavoro, della lotta all'immigrazione», ha detto...

Roma : Tentata rapina a diPendente ristorante barcone Tevere - arrestato : Roma – E’ salito su un barcone in lungoTevere Arnaldo da Brescia, a Roma, ha puntato il coltello contro un dipendente del ristorante intimandogli di consegnargli il danaro. La vittima ha iniziato a gridare, richiamando l’attenzione anche degli altri camerieri, che sono accorsi in aiuto. Quando, dopo pochi minuti, sono giunti gli agenti del commissariato Trevi e del Reparto Volanti, inviati sul posto dalla Sala Operativa della ...

Salvini e Le Pen uniti più che mai contro il “nemico Ue” : “A maggio rivoluzione del buon senso” : Matteo Salvini e Marine Le Pen rilanciano, uniti, durante un incontro a Roma, un messaggio contro l'attuale Unione europea, "ma non contro l'Europa" che vogliono "salvare": "I nemici dell'Europa sono i Moscovivi e i Juncker che hanno portato precarietà in Europa. A fine maggio avremo la rivoluzione del buon senso".Continua a leggere

La carta va in Pensione - dal 2019 arriva lo scontrino elettronico : scontrino fiscale (Google Images) Nella manovra economica in discussione alla Camera c’è anche la proposta di rendere obbligatorio lo scontrino elettronico per tutti gli esercizi commerciali. L’introduzione sarà graduale. Da luglio 2019 il nuovo scontrino sarà reso obbligatorio per gli esercenti con fatturato superiore a 400mila euro l’anno (oggi stimati attorno a 260mila soggetti), mentre dal 2020 l’obbligo si estenderà a tutte le ...